„Weto Karola Nawrockiego to jasne NIE dla SAFE – programu zdrady w przebraniu. Polska wolna! Polska suwerenna!” - wskazał Zbigniew Ziobro we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE, ponieważ w jego ocenie „uderza on w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.
Po zapowiedzi prezydenta ws. weta do ustawy o SAFE, rząd przyjął na nadzwyczajnym posiedzeniu skandaliczną uchwałę, która wbrew woli głowy państwa, „upoważnia” ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dot. unijnego programu SAFE.
Według Kancelarii Prezydenta uchwała to obejście prawa i powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS o atakach na prezydenta za weto ws. SAFE. „Droga do pełnej lumpizacji Polski”. Padła deklaracja ws. prof. Czarnka
Jasne „NIE”
Na sprawę zareagował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, poseł PiS, który przebywa na Węgrzech.
Ci, którzy dziś wrzeszczą „zdrada!”, to prawdziwi zdrajcy. Chcieli sprzedać Polskę Berlinowi, uzależnić naszą armię od niemieckich koncernów i odebrać suwerenność. Żeby Bruksela mogła szantażować każdy polski rząd: windować ceny energii przez zielone szaleństwo, wymuszać wpuszczenie setek tysięcy islamskich „inżynierów” i indoktrynować dzieci propagandą LGBT+
— wskazał.
Weto Karola Nawrockiego to jasne NIE dla SAFE – programu zdrady w przebraniu. Polska wolna! Polska suwerenna!
— podkreślił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755445-ziobro-jasne-nie-dla-safe-programu-zdrady-w-przebraniu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.