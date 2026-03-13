Komisja Europejska finalizuje obecnie umowę pożyczkową w ramach SAFE, aby móc podpisać ją z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu — oświadczył rzecznik KE Thomas Regnier. Czas jest najważniejszy, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego wdrożenia planu — stwierdził. KE nagle uznała też kwestie związane z prawem za wewnętrzną sprawę Polski. Komisję interesuje już tylko umowa z polskim rządem.
KE: Prawo? To wasze wewnętrzne sprawy
Regnier zdaje się ignorować weto Karola Nawrockiego i próby jego ominięcia. Rzecznika KE nie interesuje, czy unijna umowa będzie realizowana z ominięciem prawa, czy zgodnie z nim. Komisja nagle uznała, że kwestie dotyczące praworządności są wewnętrzną sprawą Polski, innymi słowy okazało się że to, czy zostanie on przyjęty na podstawie ustawy, czy też rozporządzenia rządowego leży całkowicie w gestii polskich władz.
Komisja nie będzie angażować się w debaty polityczne toczące się na arenie wewnętrznej danego kraju.
— stwierdził rzecznik KE.
Thomas Regnier powtarzał też znaną już od dawna narrację.
Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, w wysokości 43,7 mld euro. To prawie jedna trzecia puli SAFE
Mówił, że Polska przedstawiła bardzo solidny i dobrze przygotowany plan, który został zatwierdzony w rekordowym czasie. Dodał też, że KE jest zdecydowana wdrożyć polski plan bez opóźnień.
KE przyspiesza: Jesteśmy zdecydowani wdrożyć plan niezwłocznie
Jeśli chodzi o potencjalne dalsze kroki, o to, czy będą kolejne płatności, czy nie, nasze stanowisko jest jasne: czas jest najważniejszy i jesteśmy zdecydowani wdrożyć plan niezwłocznie. Dlatego Komisja finalizuje obecnie umowę pożyczkową, aby móc ją podpisać z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu
— oznajmił Regnier.
Chodzi o zaliczkę w wysokości 15 proc., czyli 6,5 mld euro. Po ich otrzymaniu miałaby się rozpocząć realizacja projektów na szczeblu krajowym.
KE potrzebuje Polski
Rzecznik zaznaczył też, że KE „zdecydowanie potrzebuje Polski na pokładzie”.
Europa nie zyska na braku zaangażowania Polski
— opowiadał.
Podkreślił, że KE chce skupić się na finalizowaniu umów pożyczkowych z pozostałymi państwami.
sc/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755438-ke-ma-za-nic-weto-polskiego-prezydenta-wyplata-juz-w-kwietniu
