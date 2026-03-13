Przed Pałacem Prezydenckim odbył więc wiec poparcia dla Karola Nawrockiego, który wczoraj zawetował ustawę o unijnej pożyczce z programu SAFE. W ocenie prezydenta, zaszyty w niej mechanizm warunkowości uderza w naszą suwerenność, gdyż ogranicza nasze decyzje dotyczące obronności. Uczestnicy pikiety wyrażali aprobatę dla tej decyzji i wznosili okrzyki „Precz z komuną”, „Karol Nawrocki – prezydentem Polski”, a potem „Donald Tusk - zdrajca Polski”. Za okazane wsparcie podziękował sam prezydent w mediach społecznościowych. „Wy jesteście ze mną, a ja jestem z Wami! Dziękuję ” - napisał.
Atak na prezydenta Karola Nawrockiego, jaki przypuścili politycy obozu rządzącego i jego sympatycy spotkał się z odpowiedzią środowisk patriotycznych. Dziś o godz. 16 przed Pałacem Prezydenckim odbył się wiec poparcia i aprobaty dla decyzji głowy państwa. Uczestniczyli w nim nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale także osoby o patriotycznym nastawieniu.
Mimo całej akcji oplucia prezydenta wygrał, a głosowało na niego ponad 10 mln ludzi. Prosiliśmy go, aby zawetował tę ustawę, fałszywą ustawę o SAFE. To jest niemiecki SAFE przeciwko Polsce. Niemcy nie biorą kredytu, bo wiedzą, że chcą odbudować swój potencjał naszym kosztem. Nigdy w życiu Niemiec nie był przyjacielem Polski
— mówił w czasie wiecu Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL.
Trzeba wesprzeć prezydenta!
Organizatorzy wiecu podkreślali, że dziś potrzebna jest społeczna solidarność z prezydentem Karolem Nawrockim i wsparcie dla trudnych decyzji głowy państwa, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie dotyczące obronności i polskiej armii. Okazywano także brak zaufania dla obecnie rządzących, którym przypomniano ich decyzje z poprzednich lat.
Pan Sikorski mówił o Niemcach, że to są nasi sojusznicy i ci sojusznicy podpisywali przecież umowę gazową z Rosja Nord Stream przeciwko Polsce, przeciwko naszym żywotnym interesom. To była zdrada, to nie jest przyjaciel. Niemcy nigdy nie będą naszymi przyjaciółmi. W naszej trwającej tysiąc lat historii byli wyłącznie agresorami
— podkreślał Adam Borowski.
Kiedy Rosjanie mordowali Ukraińców, to Tusk mówił, że Polska nie może być w awangardzie krajów antyrosyjskich. Posyłał Arabskiego na rozmowy do Moskwy, na polskim molo umawiał się z Putinem. Kiedy nasz prezydent Lech Kaczyński 1 września mówił, że trzeba się przeciwstawić rosyjskiej agresji, to Donald Tusk łapał się za głowę
— mówił współorganizator Adam Borowski, szef warszawskiego Klubu „GP” i legenda podziemia.
Podziękowania prezydenta
Za okazane wsparcie prezydent Karol Nawrocki podziękował w mediach społecznościowych.
Wy jesteście ze mną, a ja jestem z Wami! Dziękuję
— napisał w serwisie X.
