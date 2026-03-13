„To nie Karol Nawrocki likwidował brygady, pułki i eskadry. To działo się pod patronatem Tuska i Komorowskiego. Fakty nie kłamią, nawet jeśli propaganda bardzo się stara” - napisał lider ROG Robert Bąkiewicz, odnosząc się do ataków Koalicji 13 Grudnia na prezydenta za zapowiedź weta ustawy do programu SAFE.
Zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, że zawetuje ustawę do unijnego programu SAFE, wywołała spodziewane oburzenie w lewicowo-liberalnych środowiskach.
Chwilę po orędziu głowy państwa rząd Koalicji 13 Grudnia przypuścił bezpardonowy atak na zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych. Ludzie Donalda Tuska bardzo chętnie używają określeń „zdrajca” w stosunku do prezydenta Nawrockiego, kompletnie pomijając, że z obozu głowy państwa wypłynął bardzo dobry projekt Polskiego SAFE 0%.
„Prawdziwe tsunami likwidacji”
Do sprawy odniósł się lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
Dzisiaj ekipa Donalda Tuska chętnie wyciera sobie usta frazesami o „zdradzie” i „zwijaniu armii”. Krótka pamięć? To przypomnijmy fakty, bo jeśli te mocne słowa do kogoś pasują, to do duetu Tusk-Komorowski. To za ich czasów, szczególnie po 2010 roku, przez polskie wojsko przeszło prawdziwe tsunami likwidacji
— napisał na portalu X.
Prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości wymienił listę jednostek, które zniknęły z mapy Polski. Wśród nich znalazły się jednostki zmechanizowane, obrony przeciwlotniczej, artylerii, lotnictwa czy okrętów podwodnych.
To nie była „kosmetyka”. To był demontaż kręgosłupa naszej obrony
— stwierdził Bąkiewicz.
W swoim wpisie przypomniał wydarzenie, które miało miejsce ponad 12 lat temu.
Finał nastąpił 1 stycznia 2014 roku. To wtedy weszła w życie „reforma” dowodzenia, którą własnoręcznie podpisał Bronisław Komorowski. Efekt? Likwidacja dowództw: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych
— napisał.
Na koniec odwołał się do środowiska, którym zarządza Tusk.
Zanim politycy PO znów zaczną krzyczeć o osłabianiu wojska, niech najpierw spojrzą w lustro i archiwa z lat 2010–2015. To nie Karol Nawrocki likwidował brygady, pułki i eskadry. To działo się pod patronatem Tuska i Komorowskiego. Fakty nie kłamią, nawet jeśli propaganda bardzo się stara
— skonkludował lider ROG.
