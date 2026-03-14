WIDEO

Posłowie PiS kontrolują Szpital Grochowski. Cieszyński nie wytrzymał w rozmowie z dziennikarzem TVN. "To niedobra o tym rozmawiać"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Na zdj. w tle Szpital Grochowski, w miniaturze wpis posła PiS Sebastiana Kalety / autor: Wikimedia Commons, X/Sebastian Kaleta
Posłowie PiS Sebastian Kaleta i Janusz Cieszyński przeprowadzili kontrolę poselską w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Skłoniły ich do tego „szokujące doniesienia”, jak powiedział poseł Kaleta. Podczas konferencji prasowej przed placówką doszło też do ciekawej wymiany zdań między byłym ministrem cyfryzacji a dziennikarzem TVN, który jak zaznaczył, wychował się w tej okolicy, ale nie był zainteresowany odpowiedziami na temat szpitala.

Bezpieczeństwo pacjentów

Poseł Kaleta mówił o wątpliwościach, związanych z zatrudnianiem w Szpitalu Grochowskim.

Są wątpliwości dotyczące zatrudniania ludzi na słupy, relacji między dyrektorem tego szpitala, a zatrudnionymi przez niego osobami, są poważne wątpliwości jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów

— wyliczał Kaleta.

Są sygnały, że w Szpitalu Grochowskim, który jest nadzorowany przez prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, ma dochodzić do takich sytuacji, że pracownicy mają dzielić się swoimi premiami. Z kim? To jest pytanie, na które będziemy szukali odpowiedzi

— dodał.

Poseł Kaleta stwierdził też, że informacje o szpitalu w Warszawie spływają od różnych osób i z różnych źródeł.

Co pokazuje, jak wielką skalę patologii możemy mieć tutaj

— podejrzewał i tłumaczył swoje wątpliwości na temat kierownictwa placówki:

W sytuacji, w której prezes wręcz zastrasza osoby kontaktujące się z parlamentarzystami (…) i sugeruje, że służby mają być używane nie w sprawie wykrycia nieprawidłowości, ale ścigania tych, którzy próbują te nieprawidłowości wyjaśniać, mielibyśmy do czynienia z potężnym skandalem.

Polemika posła z TVN. „To niedobra o tym rozmawiać”

Podczas konferencji prasowej doszło również do polemiki między Januszem Cieszyńskim a dziennikarzem TVN, który chciał zadać pytanie niedotyczące tematu konferencji.

Gdy okazało się, że dziennikarz, jak sam przyznał, wychował się w tej dzielnicy, poseł zapytał go, co myśli o sprawie szpitala.

Proszę pana, ja jednak myślę, że porozmawiamy o czym innym…

— stwierdził przedstawiciel TVN, na co Cieszyński roześmiał się i skwitował:

To niedobra o tym rozmawiać, jak mówił klasyk…

PIP w szpitalu

Janusz Cieszyński poinformował też na platformie X, że do Szpitala Grochowskiego wchodzi Państwowa Inspekcja Pracy.

Dziś prezes Krzysztof Osmański odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy z Sebastienem Kaletą. Czy kontrolerów z Inspekcji, którzy sprawdzą jak to było z oddawanymi w kopercie premiami, też zignoruje?

— pytał były minister cyfryzacji.

SC/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych