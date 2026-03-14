Posłowie PiS Sebastian Kaleta i Janusz Cieszyński przeprowadzili kontrolę poselską w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Skłoniły ich do tego „szokujące doniesienia”, jak powiedział poseł Kaleta. Podczas konferencji prasowej przed placówką doszło też do ciekawej wymiany zdań między byłym ministrem cyfryzacji a dziennikarzem TVN, który jak zaznaczył, wychował się w tej okolicy, ale nie był zainteresowany odpowiedziami na temat szpitala.
Bezpieczeństwo pacjentów
Poseł Kaleta mówił o wątpliwościach, związanych z zatrudnianiem w Szpitalu Grochowskim.
Są wątpliwości dotyczące zatrudniania ludzi na słupy, relacji między dyrektorem tego szpitala, a zatrudnionymi przez niego osobami, są poważne wątpliwości jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów
— wyliczał Kaleta.
Są sygnały, że w Szpitalu Grochowskim, który jest nadzorowany przez prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, ma dochodzić do takich sytuacji, że pracownicy mają dzielić się swoimi premiami. Z kim? To jest pytanie, na które będziemy szukali odpowiedzi
— dodał.
Poseł Kaleta stwierdził też, że informacje o szpitalu w Warszawie spływają od różnych osób i z różnych źródeł.
Co pokazuje, jak wielką skalę patologii możemy mieć tutaj
— podejrzewał i tłumaczył swoje wątpliwości na temat kierownictwa placówki:
W sytuacji, w której prezes wręcz zastrasza osoby kontaktujące się z parlamentarzystami (…) i sugeruje, że służby mają być używane nie w sprawie wykrycia nieprawidłowości, ale ścigania tych, którzy próbują te nieprawidłowości wyjaśniać, mielibyśmy do czynienia z potężnym skandalem.
Polemika posła z TVN. „To niedobra o tym rozmawiać”
Podczas konferencji prasowej doszło również do polemiki między Januszem Cieszyńskim a dziennikarzem TVN, który chciał zadać pytanie niedotyczące tematu konferencji.
Gdy okazało się, że dziennikarz, jak sam przyznał, wychował się w tej dzielnicy, poseł zapytał go, co myśli o sprawie szpitala.
Proszę pana, ja jednak myślę, że porozmawiamy o czym innym…
— stwierdził przedstawiciel TVN, na co Cieszyński roześmiał się i skwitował:
To niedobra o tym rozmawiać, jak mówił klasyk…
PIP w szpitalu
Janusz Cieszyński poinformował też na platformie X, że do Szpitala Grochowskiego wchodzi Państwowa Inspekcja Pracy.
Dziś prezes Krzysztof Osmański odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy z Sebastienem Kaletą. Czy kontrolerów z Inspekcji, którzy sprawdzą jak to było z oddawanymi w kopercie premiami, też zignoruje?
— pytał były minister cyfryzacji.
