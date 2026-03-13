„Tak dużej pożyczki rząd bez zgody Sejmu, bez zgody prezydenta zaciągnąć nie może. […] Nasz kraj nie będzie w stanie obsługiwać zadłużenia, które rośnie w takim tempie. A Donald Tusk chce powiększać to zadłużenie zagraniczne, chociaż mógłby mieć darmowe kredyty w kraju. To jest zarówno politycznie, jak i ekonomicznie bez sensu” - wskazał na antenie Telewizji wPolsce24 dr Jan Parys, były minister obrony narodowej.
Rząd upoważnił ministrów: obrony narodowej oraz finansów i gospodarki do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE; zgodnie z przyjętą uchwałą ws. Programu Polska Zbrojna pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 dr Jan Parys, były minister obrony narodowej.
Minister Kosiniak-Kamysz nie został ukarany za to, że podwyższył wiek emerytalny wbrew woli większości Polaków, więc uważa, że jest bezkarny i może robić z Donaldem Tuskiem, co chce. Chociaż przypuszczam, że premier Tusk i minister Kosiniak-Kamysz umieją czytać i mogliby przeczytać odpowiedni fragment w konstytucji, który mówi, że tak dużej pożyczki rząd bez zgody Sejmu, bez zgody prezydenta zaciągnąć nie może
— zaznaczył dr Jan Parys.
Ale ich prawo nic nie obchodzi, bo w ogóle prawo w Unii Europejskiej przestało obowiązywać. Komisja Europejska naruszyła większość ważnych artykułów traktatu, który tworzy Unię Europejską. Więc Donald Tusk idzie taką samą drogą, ignoruje prawa opozycji, ignoruje instytucje prezydenta, bo uważa, że jest bezkarny
— wskazał gość Telewizji wPolsce24.
Polska z gigantycznym długiem
Były minister obrony narodowej podkreślił, że „kiedyś wszyscy za to poniosą odpowiedzialność prawną i polityczną, ale Polska zostanie obciążona gigantycznym długiem”.
Wyobraźmy sobie, że w banku zagranicznym proponują nam drogi kredyt, a w banku polskim proponują nam tani kredyt. Co wybierzemy? Oczywiście wybierzemy tańszy kredyt, bo to jest w naszym interesie. A Donald Tusk tłumaczy, że droższe kredyty są lepsze
— ocenił dr Jan Parys.
Cena każdego czołgu czy każdego samolotu, który będzie finansowany z programu SAFE będzie dwa razy większa, niż by była przy wykorzystaniu środków z Narodowego Banku Polskiego. Trzeba być szaleńcem, trzeba po prostu nie być gospodarzem we własnym kraju, żeby się tak zadłużać, na takich warunkach
— powiedział.
Nasz kraj nie będzie w stanie obsługiwać zadłużenia, które rośnie w takim tempie. A Donald Tusk chce powiększać to zadłużenie zagraniczne, chociaż mógłby mieć darmowe kredyty w kraju. To jest zarówno politycznie, jak i ekonomicznie bez sensu
— dodał były minister obrony narodowej.
Prezydent wystosuje list do KE?
Jak wyjaśnił, „prezydent może wystosować list do Komisji Europejskiej, informując, że wzięcie tego kredytu jest w świetle konstytucji nielegalne i wobec tego on jako głowa państwa informuje, że Polska nie będzie jej tej pożyczki spłacać”.
Ale czy Unia Europejska zechce to wziąć pod uwagę? Nie jestem pewien. Jak widać, tam jest wyraźne dążenie do tego, żebyśmy zaczęli finansować przemysł niemiecki
— wskazał dr Jan Parys.
