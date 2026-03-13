Tego jeszcze w Sejmie nie było! Posłowie koalicji Donalda Tuska wpadli na jego widok w euforię i zaczęli mu bić brawo, kiedy w końcu pojawił się na posiedzeniu izby. Tusk należy do posłów, którzy w ubiegłym roku mieli najwięcej nieobecności. Szczególną inicjatywą wykazała się szefowa MEN Barbara Nowacka, która siedzących obok Tuska ministrów, podrywała do aplauzu na cześć premiera. „To są jakieś jaja. Tusk pierwszy raz na tym posiedzeniu przyszedł do pracy i mu za to brawo biją” - napisał w mediach społecznościowych poseł Dariusz Matecki z PiS, który całą sytuację sfilmował i zamieścił w sieci.
Czy Donald Tusk jest jedynym spoiwem skłóconej wewnętrznie koalicji rządzącej, która obawia się utraty władzy? To możliwe, choć jeśli spojrzymy na sondaże, które nakazują Tuskowi natychmiastowe ustąpienie z funkcji premiera, wręcz politycznie samobójcze. Nie mniej pojawienie się dziś w Sejmie Donalda Tuska zostało nagrodzone owacjami na stojąco. Tusk jest rzadkim gościem w Sejmie.
To są jakieś jaja. Tusk pierwszy raz na tym posiedzeniu przyszedł do pracy i mu za to brawo biją
— napisał w mediach społecznościowych poseł Dariusz Matecki z PiS.
Powstań i bij brawo
Tylko w ubiegłym roku Tusk opuścił aż 1140 sejmowych głosowań, czyli więcej niż połowę wszystkich. Strach pomyśleć, co spotkałoby szeregowego posła za taką absencję. W kolejnych sondażach Polacy bardzo nisko oceniają jego pracę i domagają się, aby ustąpił ze stanowiska premiera niemal natychmiast. Żeby nieco podreperować ego premirea, posłowie koalicji rządzącej urządzili dziś w Sejmie klakę. Nie trudno było zauważyć, że aplauz był sztucznie wywoływany, bo spektakl był marny. Niezrażona tą sytuacją minister Barbara Nowacka nalegała na siedzących w rządowych ławach ministrów, by wstali z miejsc i bili Tuskowi brawo. Gorąco bili brawo!
Zwróćcie uwagę na Nowacką. - Wstawaj Andrzej, klaszczemy. Marcin, ty też. Donald bardzo nas teraz potrzebuje. Klaszczemy.
…i ten uśmiech gdy tylko Donek spojrzał.
Powiedzieć o nich sekta to eufemizm
— napisał w sieci internaut o nicku „ArcheTyp Futurae Polonophile”.
Słuchajcie Donald Tusk wybrał dziś sejm zamiast długiego weekendu w Sopocie i posłowie KO w ekstazie zaczęli skandować „Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk”
— skomentował z kolei na X internauta o nicku „chrznik”.
