„Porównanie tych kredytów, jest z punktu widzenia zdrowego rozsądku i suwerenności Polski, zgodności z konstytucją, całkowicie na rzecz prezydenckiego SAFE. Tutaj triumfowały inne interesy, jeśli chodzi o to, czego twórcą jest od lat PO - ciągłej degradacji polskiego życia publicznego (sprawy jak osiem gwiazdek) - to proces, który znów się pogłębia i pewnego dnia musi być zatrzymany” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do ataków ze strony Koalicji 13 Grudnia na prezydenta Karola Nawrockiego, za zapowiedź weta do ustawy o SAFE. Padło też pytanie o kandydata na premiera PiS prof. Przemysława Czarnka.
Dziś w Sejmie doszło do burzliwych wystąpień z mównicy sejmowej. Rząd Koalicji 13 Grudnia przypuścił bezpardonowy atak na prezydenta Karola Nawrockiego za zapowiedź weta ws. ustawy do programu SAFE.
Mieliśmy szczególne posiedzenie Sejmu, część czasu poświęcono wyjątkowo ordynarnemu, wulgarnemu i nie mającemu nic wspólnego z faktami atakowi na prezydenta RP za weto wobec ustawy o SAFE. Ustawy, która została złożona przez rząd. Merytorycznie sytuacja wygląda tak, z jednej strony mieliśmy ustawę o warunkowym, ma charakter całkowicie arbitralny, bardzo długotrwałym jeśli chodzi o okres spłacania kredycie, oprocentowanym przy niepewności co do procentów i innych ryzykach, w tym odnoszącym się do wartości walut, jaki jest związany z każdym tego typu kredytem
— powiedział prezes PiS.
Z drugiej strony propozycja prezydenta i prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego. To propozycja polska, bezwarunkowa, Polska nie będzie mieć żadnego ryzyka związanego z arbitralnymi decyzjami Komisji Europejskiej, w gruncie rzeczy Niemiec. Poza tym to jest kredyt, a właściwie pewnego rodzaju dotacja, która w ostatecznym rachunku polskich finansów nie obciąży. Chciałbym mocno podkreślić, ze twierdzenia, iż tamte pieniądze mogą być od razu, są wątpliwe. Natomiast pieniądze, gdyby uchwalono ustawę prezydenta, można by mieć bardzo szybko. Są metody opisane w ustawie, żeby te pieniądze szybko zdobyć i nikt z tych, którzy w tej chwili, jak twierdzi rząd, prowadzą działalność produkcyjną czy się do niej przygotowują, nie poniesie żadnych strat
— dodał lider największej partii opozycyjnej.
Porównanie tych kredytów, jest z punktu widzenia zdrowego rozsądku i suwerenności Polski, zgodności z konstytucją, całkowicie na rzecz prezydenckiego SAFE. Tutaj triumfowały inne interesy, jeśli chodzi o to, czego twórcą jest od lat PO - ciągłej degradacji polskiego życia publicznego (sprawy jak osiem gwiazdek) - to proces, który znów się pogłębia i pewnego dnia musi być zatrzymany. Nawet jeśli będzie wymagać zdecydowanych działań ze strony państwa. Wszyscy wrogowie Polski włącznie z Adolfem Hitlerem i Józefem Stalinem, chcieli tego, żeby Polska była doprowadzana do poziomu proletariatu. To jest droga do pełnej lumpizacji Polski. Trzeba się temu przeciwstawić. Dziś był kolejny krok w tym kierunku. To charakterystyczne dla tej grupy, po części to kwestia socjotechniki, którą stosują, ale też po części ich zasobów kulturowych
— zakończył wątek prezes PiS.
Kandydat na premiera PiS prof. Czarnek
Jeden z dziennikarzy zapytał: „Jeśli Przemysław Czarnek nie odzyska wyborców PiS, to będzie inny kandydat na premiera?”.
Nie będzie innego kandydata. Jestem przekonany, że działalność prof. Czarnka z punktu widzenia naszych wyników wyborczych bardzo pożyteczna
— odpowiedział prezes Kaczyński.
Ważne jest to, że jest to optymalna i bardzo dobra decyzja. Jeżeli zwyciężymy, będziemy mieć bardzo dobrego premiera
— skonkludował.
