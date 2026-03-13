Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego - wszyscy to osoby, których kandydatury zostały zgłoszone przez Prezydium Sejmu. Poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS.
Na sędziów wybrani zostali: sędzia, dotąd przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda; sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska; dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.
Markiewicz uzyskał 236 głosów za, 187 przeciw, przy 4 wstrzymujących; Taborowski - 237 za, 185 przeciw, 4 wstrzymujące się; Dziurda - 237 za, 182 przeciw, 6 wstrzymujących się; Korwin-Piotrowska - 236 za, 185 przeciw, 4 wstrzymujące się; Szostek - 237 za, 185 przeciw, 4 wstrzymujące się; zaś Bentkowska - 236 za, 186 przeciw, 4 wstrzymujące się.
Kanandyaci PiS bez wymaganego poparcia
Wymaganego poparcia nie uzyskali zgłoszeni przez klub PiS: prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (171 za, 249 przeciw, 4 wstrzymujące się) oraz adiunkt z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michał Skwarzyński (172 za, 253 przeciw, 4 wstrzymujące się).
PAP/tt
