SONDAŻ

Sensacyjny SONDAŻ „Social Changes” dla Telewizji wPolsce24! Prawo i Sprawiedliwość tuż za KO! Jak wypadli koalicjanci Tuska?

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sejm RP / autor: Fratria
Sejm RP / autor: Fratria

Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni „Social Changes” dla Telewizji wPolsce24, Koalicja Obywatelska może liczyć na największe poparcie. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań.

Pracownia „Social Changes” zadała zdecydowanym ankietowanym (bez możliwości odpowiedzi „trudno powiedzieć”) następujące pytanie:

Na które ugrupowanie polityczne oddałbyś głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu obywały się w najbliższą niedzielę?

PiS depcze po piętach KO!

Najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, którą wskazało 32 proc. respondentów. Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Partia prezesa Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 30 proc. wskazań.

Na podium znalazła się również Konfederacja z wynikiem 11 proc. Na czwartym miejscu uplasowała się Nowa Lewica, na którą zagłosowało 9 proc. Polaków. Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej, którą wybrać chce 7 proc. ankietowanych.

Poniżej progu wyborczego uplasowały się Razem (4 proc.), PSL (3 proc.), Polska2050 (3 proc.) Opcję „inne” wybrał 1 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-13 marca 2026 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1084 osób.

Telewizja wPolsce24/tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych