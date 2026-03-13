Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni „Social Changes” dla Telewizji wPolsce24, Koalicja Obywatelska może liczyć na największe poparcie. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań.
Pracownia „Social Changes” zadała zdecydowanym ankietowanym (bez możliwości odpowiedzi „trudno powiedzieć”) następujące pytanie:
Na które ugrupowanie polityczne oddałbyś głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu obywały się w najbliższą niedzielę?
PiS depcze po piętach KO!
Najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, którą wskazało 32 proc. respondentów. Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Partia prezesa Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 30 proc. wskazań.
Na podium znalazła się również Konfederacja z wynikiem 11 proc. Na czwartym miejscu uplasowała się Nowa Lewica, na którą zagłosowało 9 proc. Polaków. Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej, którą wybrać chce 7 proc. ankietowanych.
Poniżej progu wyborczego uplasowały się Razem (4 proc.), PSL (3 proc.), Polska2050 (3 proc.) Opcję „inne” wybrał 1 proc. ankietowanych.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-13 marca 2026 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1084 osób.
Telewizja wPolsce24/tt
