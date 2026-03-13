Koalicja 13 Grudnia ewidentnie nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy po ogłoszeniu przez prezydenta Karola Nawrockiego weta do unijnego programu SAFE. Od rana w Sejmie trwały bezpardonowe ataki i wycieczki ad personam w kierunku otoczenia, jak i samej głowy państwa. „Jakieś snusowanie rano było z prezydentem?” - padło bezczelne pytanie z ust wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego (Lewica) w kierunku Zbigniewa Boguckiego. Szef KPRP odpowiedział krótko: „żałosne”.
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w orędziu, że zdecydował się zawetować rządową ustawę o unijnym programie SAFE. Dziś rano odbyło się specjalne posiedzenie Rady Ministrów, gdzie Donald Tusk nie tylko zaatakował głowę państwa, ale też zapowiedział, że Koalicja 13 Grudnia zamierza zrealizować program za pomocą uchwały.
Następnie w Sejmie doszło do burzliwej dyskusji i żywiołowych wystąpień. Szef KPRP Zbigniew Bogucki uwypuklił wszelkie szkodliwe i niebezpieczne mechanizmy, jakie znajdowały się w rządowym SAFE. Ukazał też hipokryzję ekipy Tuska, która dziś mówi o zdradzie, a sama będąc w opozycji, swoimi działaniami uderzała w bezpieczeństwo Polski. - choćby sprzeciwem wobec budowania muru na granicy z Białorusią.
Z kolei przedstawiciele Koalicji 13 Grudnia używali mównicy sejmowej do bezpardonowych ataków na prezydenta Nawrockiego oraz opozycję. Radosław Sikorski nie wytrzymał i nazwał Antoniego Macierewicza „świrem”. Z kolei poseł Konrad Frysztak mówił o zdradzie głowy państwa.
Bogucki odpowiada Gawkowskiemu
Na mównicę wszedł również wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
Panie ministrze Bogucki. Pan jest taki rozemocjonowany, takie emocje pan wprowadza. Jakieś snusowanie rano było z prezydentem?
— zapytał bezczelnie przedstawiciel Lewicy.
Szef KPRP skwitował to krótko i celnie.
Żałosne
— powiedział Bogucki.
