„Antek, świrze, gdzie są Caracale? Gdzie są Mistrale za 1 euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński?” – rzucił z mównicy sejmowej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, w bezczelny sposób atakując byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. Wypomniał również prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, co powiedział w 2022 roku, zarzucając mu, że nie jest patriotą, ponieważ nie jest u władzy.
Jak przypomniał Radosław Sikorski, „zaledwie dwa tygodnie temu stałem przy tej mównicy, wygłaszając doroczne exposé i już wtedy opisywałem sytuację wokół naszych granic, na świecie jako poważną”.
Więdnie system Narodów Zjednoczonych, upada świat norm, prawa międzynarodowego, a wewnątrz Zachodu mamy poważne pęknięcia. Od tego czasu sytuacja nie stała się wręcz poważna, a krytyczna. Mamy kolejną wojnę, w której giną żołnierze naszego najważniejszego sojusznika – USA. Mamy wojnę, w której atakowane jest terytorium naszych traktatowych sojuszników. Na terytorium Turcji i Cypru lecą rakiety i drony, wyczerpują się zapasy amunicji naszego największego sojusznika, a jednocześnie wojna na Ukrainie nadal trwa i nadal nie wiemy, kto w niej wygra. Wiemy, że stanowi ona zagrożenie dla Polski. Nad polskie niebo nadlatują rosyjskie drony, Rosja wysadza tory na naszych kolejach i gdyby Rosja wygrała, to dojdzie do naszej granicy
— przewidywał minister spraw zagranicznych.
Niektórzy eksperci wojskowi przewidują, że do końca dekady dojdzie do konfrontacji między USA a ChRL o Tajwan. Gdyby do niej doszło, to zasoby naszego największego sojusznika były przeznaczone tam, a tu zostałoby jeszcze mniej
— dramatyzował.
Nie możemy stracić ani jednego dnia na dozbrajanie Wojska Polskiego
— stwierdził.
„Antek, świrze”
Radosław Sikorski zaatakował również Antoniego Macierewicza, byłego szefa MON.
Antek, świrze, gdzie są Caracale, gdzie są Mistrale za 1 euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński? Mój poprzednik, minister Beck, gdy w 1939 roku zawarł traktat z Wielką Brytanią, udał się do Londynu i negocjował tam także pożyczkę wojskową, brytyjską dla Polski. Ona była nie w złotówkach, była w funtach. Nie wiem, jakie miała oprocentowanie, ale wiem, że tą pożyczką nie chciał niszczyć suwerenności, tylko ją ratować i problem z taką pożyczką nie polegał na tym, że była w funtach i miała oprocentowanie, tylko że spitfire’y kupione za te pieniądze nie dotarły do Polski
— powiedział minister spraw zagranicznych.
Dzisiaj dylematy są podobne - do programu SAFE wchodzą Włochy, rządzone przez prawicę. Czy pani Meloni chce oddać Włochy pod niemiecki but, naprawdę to wierzycie? Czy premier Orban, wasz sojusznik ideowy chce oddać Węgry pod niemiecki but? Podobny dylemat ma walcząca o wolność Ukraina
— wskazał Radosław Sikorski.
Atak na prezesa PiS
Pan minister powiedział, że dobrze, że wspieramy Ukrainę. A w jaki sposób ją wspieramy? Dosłownie teraz Viktor Orban blokuje udzielenie Ukrainie pożyczki w euro od Komisji Europejskiej. Dwa razy tyle co SAFE, 90 miliardów euro, które wolna Ukraina kiedyś będzie musiała spłacić. Więc Ukraina ma następujący dylemat - czy lepiej się zadłużyć? Czy lepiej mieć broń? I odpowiedź na to pytanie już padła na tej sali. Padła w dniu 21 czerwca 2022 roku podczas debaty nad ustawą o obronie ojczyzny za rządów naszych konkurentów. Wtedy była też mowa o tym, czy aby pożyczka w obcej walucie na kupno koreańskich czołgów nie jest za droga. I padła odpowiedź. Ważny polityk mądrze, zgadzam się z nim, powiedział, cytuję: „Lepiej być zadłużonym niż okupowanym”. Kto to powiedział? Pan to powiedział, panie prezesie Kaczyński. Ale patriotą trzeba być nie tylko, jak się jest u władzy
— stwierdził.
