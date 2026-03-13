Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że prezydent Karol Nawrocki postąpił źle wetując ustawę wdrażającą unijny program SAFE. „Tę decyzję będzie trzeba odkręcić” - podkreślił. Zdaniem marszałka swoją decyzją prezydent zakomunikował brak zaufania do polskich wojskowych.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.
Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne
— zapowiedział Nawrocki.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mocne słowa Czarnka w Sejmie: Jeśli Tusk nielegalnie zaciągnie unijną pożyczkę z SAFE, to sam będzie ją spłacał. Polacy tego spłacać nie będą
„Trzeba tę decyzję odkręcić”
Marszałek Czarzasty był pytany w Sejmie przez Polsat News o konsekwencje decyzji prezydenta. Jego zdaniem Nawrocki poprzez weto uniemożliwił zwiększenie produkcji w wielu zakładach przemysłu zbrojeniowego w Polsce oraz „zabrał bezpieczeństwo polskiej armii”, ponieważ powiedział polskiej armii i kadrze dowódczej: „nie ufam wam”.
W ocenie marszałka Sejmu, Nawrocki „zabrał 10 miliardów na infrastrukturę i zabrał 7,5 miliarda na obronę polskiej granicy”.
Pan prezydent Nawrocki zrobił źle. Co teraz z tym się będzie działo? Będzie trzeba tę decyzję odkręcić
— podkreślił Czarzasty.
Jeżeli państwo myślicie, że to nie dotyka każdego z nas, to jest nieprawda
— stwierdził marszałek.
Ocenił w tym kontekście, że „swego czasu kobiety nie zwracały uwagi na Trybunał Konstytucyjny”, aż do czasu, gdy zdecydował on o zaostrzeniu przepisów aborcyjnych.
Pan prezydent Nawrocki wczoraj zaingerował w życie wielu obywateli poprzez wstrzymanie zamówień dla dwóch tysięcy fabryk na Mazowszu, dwóch tysięcy fabryk na Górnym Śląsku
— zauważył Czarzasty.
„Zrobimy to”
Jak podkreślił, w związku z tą sytuacją rząd oraz partie koalicyjne „muszą wdrożyć system odkręcenia tej decyzji prezydenta”.
Tak, żeby te 12 tysięcy fabryk dostało pracę, tak żeby 90 proc. tych pieniędzy zostało wydanych w Polsce dla polskiego wojska i wyprodukowane rzeczy, żeby zostały w polskich fabrykach. Zrobimy to
— oświadczył marszałek Sejmu.
W późniejszej rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Czarzasty podkreślił również, że sprawa dotycząca prezydenckiej propozycji „SAFE 0 proc.” jest „rzeczą wtórną”. Dodał, że KPRP proponuje w projekcie podział zysku Narodowego Banku Polskiego, którego skumulowana strata w ostatnich latach wyniosła około 100 mld zł.
Nie ma czego dzielić
— mówił.
Jak dodał, zgodnie z ustawą o NBP 95 proc. zysku banku centralnego trafia do budżetu państwa, a pozostałe 5 proc. zostaje w funduszu rezerwowym NBP.
W związku z tym nie widzę zasadności ustawy, która ma w sposób szczególny dzielić zysk NBP. Bo po pierwsze zysku nie ma, a po drugie, jeżeli będzie, to wiadomo, jak on zostanie podzielony
— powiedział Czarzasty.
Na uwagę, że ten komentarz sugeruje, iż prezydencki projekt trafi do tzw. zamrażarki sejmowej, Czarzasty stwierdził, że nic się nie stanie, jeżeli poczekamy tydzień albo dwa z kolejnymi decyzjami.
I tak rozmawiamy - według ustawy prezydenckiej - o pieniądzach, które się pojawią, uwaga: w styczniu przyszłego roku
— podkreślił.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755390-czarzasty-o-wecie-ws-safe-te-decyzje-bedzie-trzeba-odkrecic
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.