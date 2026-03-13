Tak go boli weto prezydenta ws. SAFE! Włodzimierz Czarzasty: "Tę decyzję będzie trzeba odkręcić. Zrobimy to"

Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Leszek Szymański
Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Leszek Szymański

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że prezydent Karol Nawrocki postąpił źle wetując ustawę wdrażającą unijny program SAFE. „Tę decyzję będzie trzeba odkręcić” - podkreślił. Zdaniem marszałka swoją decyzją prezydent zakomunikował brak zaufania do polskich wojskowych.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne

— zapowiedział Nawrocki.

Trzeba tę decyzję odkręcić”

Marszałek Czarzasty był pytany w Sejmie przez Polsat News o konsekwencje decyzji prezydenta. Jego zdaniem Nawrocki poprzez weto uniemożliwił zwiększenie produkcji w wielu zakładach przemysłu zbrojeniowego w Polsce oraz „zabrał bezpieczeństwo polskiej armii”, ponieważ powiedział polskiej armii i kadrze dowódczej: „nie ufam wam”.

W ocenie marszałka Sejmu, Nawrocki „zabrał 10 miliardów na infrastrukturę i zabrał 7,5 miliarda na obronę polskiej granicy”.

Pan prezydent Nawrocki zrobił źle. Co teraz z tym się będzie działo? Będzie trzeba tę decyzję odkręcić

— podkreślił Czarzasty.

Jeżeli państwo myślicie, że to nie dotyka każdego z nas, to jest nieprawda

— stwierdził marszałek.

Ocenił w tym kontekście, że „swego czasu kobiety nie zwracały uwagi na Trybunał Konstytucyjny”, aż do czasu, gdy zdecydował on o zaostrzeniu przepisów aborcyjnych.

Pan prezydent Nawrocki wczoraj zaingerował w życie wielu obywateli poprzez wstrzymanie zamówień dla dwóch tysięcy fabryk na Mazowszu, dwóch tysięcy fabryk na Górnym Śląsku

— zauważył Czarzasty.

Zrobimy to”

Jak podkreślił, w związku z tą sytuacją rząd oraz partie koalicyjne „muszą wdrożyć system odkręcenia tej decyzji prezydenta”.

Tak, żeby te 12 tysięcy fabryk dostało pracę, tak żeby 90 proc. tych pieniędzy zostało wydanych w Polsce dla polskiego wojska i wyprodukowane rzeczy, żeby zostały w polskich fabrykach. Zrobimy to

— oświadczył marszałek Sejmu.

W późniejszej rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Czarzasty podkreślił również, że sprawa dotycząca prezydenckiej propozycji „SAFE 0 proc.” jest „rzeczą wtórną”. Dodał, że KPRP proponuje w projekcie podział zysku Narodowego Banku Polskiego, którego skumulowana strata w ostatnich latach wyniosła około 100 mld zł.

Nie ma czego dzielić

— mówił.

Jak dodał, zgodnie z ustawą o NBP 95 proc. zysku banku centralnego trafia do budżetu państwa, a pozostałe 5 proc. zostaje w funduszu rezerwowym NBP.

W związku z tym nie widzę zasadności ustawy, która ma w sposób szczególny dzielić zysk NBP. Bo po pierwsze zysku nie ma, a po drugie, jeżeli będzie, to wiadomo, jak on zostanie podzielony

— powiedział Czarzasty.

Na uwagę, że ten komentarz sugeruje, iż prezydencki projekt trafi do tzw. zamrażarki sejmowej, Czarzasty stwierdził, że nic się nie stanie, jeżeli poczekamy tydzień albo dwa z kolejnymi decyzjami.

I tak rozmawiamy - według ustawy prezydenckiej - o pieniądzach, które się pojawią, uwaga: w styczniu przyszłego roku

— podkreślił.

PAP/tt

