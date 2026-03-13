Sławomir Mentzen zaatakował posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z liderów konfederacji rozdawał swoje nagrody „dla najgłupszego posła”, szukając kandydatów wśród parlamentarzystów PiS, groził po wysłuchaniu krytyki z ich strony, wreszcie wysłał Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę, bo jak stwierdził, „nie ma o czym z nim rozmawiać”.
Gdzie jest wróg według Mentzena
Mentzen, będąc w opozycji, z uporem atakuje nie tyle rząd, ile największą partią opozycyjną. W programie Polsat News odpowiadał m.in. na wypowiedź Tobiasza Bocheńskiego, który pytał Konfederację, „czy jej politycy będą głosować przeciwko pozycji prezydenta Karola Nawrockiego”. Europoseł PiS podkreślał też, że „prawica potrzebuje dziś jedności, a nie taniego partyjniactwa”.
Sławomir Mentzen wskazał wówczas, gdzie jego zdaniem jest wróg.
Oni mówią, że wróg jest gdzie indziej, że powinniśmy się dzisiaj zjednoczyć. Wróg jest tam, gdzie jest przyjmowany KSeF, gdzie jest system kaucyjny, gdzie jest „piątka dla zwierząt”, zielony ład, nowy ład, które są pomysłami PiS-u.
— stwierdził Mentzen.
Tam są moi przeciwnicy, no i niestety są oni w PiS-ie, jak i w Platformie
— dodał.
Pakt senacki
Podczas programu prowadzący przytoczył też słowa posła PiS prof. Przemysława Czarnka ze spotkania w Iławie.
Mówię do kolegów z Konfederacji, czy wy chcecie stworzyć „Czwartą Drogę” i rządzić wspólnie z Donaldem Tuskiem, do choroby ciężkiej?
— pytał kandydat na premiera z ramienia PiS.
Mentzen odpowiedział, że nie chce on rządzić ani z Tuskiem, ani z Kaczyńskim.
I jedna partia jest zła, i druga partia jest zła
— stwierdził polityk Konfederacji. Jednocześnie Metzen powiedział, że czuje się zwolniony ze spekulowania, „co będzie w roku 2027”.
Jeden z liderów Konfederacji, jak przyznał, będzie natomiast chciał się porozumieć ws. paktu senackiego.
W wyborach do Senatu mamy ordynację jednomandatową, więc sama logika wskazuje, że trzeba się blokować w pakty. Jesienią zaproponowałem taki pakt senacki pod auspicjami Karola Nawrockiego i mam nadzieję, że to się wydarzy.
— mówił Mentzen.
Prezydent jest bardzo pozytywnie do tego nastawiony
— dodał.
Mentzen grozi: Uważajcie, co piszecie
Mentzen nerwowo zareagował na wpis posła PiS Sebastiana Kalety, który zaproponował „piątkę Mentzena”. Było to „Pięć piw. Dla Tuska, Sikorskiego, Trzaskowskiego, Czarzastego i Giertycha”.
Inny poseł z tej partii, Andrzej Śliwka zarzucił Mentzenowi, że ten znowu „powraca do roli barmanki podającej piwko platformiarzom”.
Kiedyś nagrałem na You Tube’a taki materiał o najgłupszym pośle, to było o Piotrze Kalecie (…). Widzę, że o nazwisko zobowiązuje i Sebastian Kaleta dołącza do Piotra Kalety w rankingu najgłupszych posłów
— obrażał posłów z PiS.
Do tych posłów mam prostą wiadomość. Za dwa lata będziecie potrzebowali moich głosów, więc uważajcie, co piszecie
— groził.
„Nie mamy o czym rozmawiać”
Sławomir Menzten stwierdził też, że nie chce dogadywać się z Jarosławem Kaczyńskim, bo to on jest odpowiedzialny za błędy rządu Mateusza Morawieckiego. Przemysława Czarnka uznał za polityka „niesamodzielnego”, który nie gwarantuje, że cokolwiek się zmieni.
Od lat to mówię, nie zamierzam się z Kaczyńskim dogadywać. Nie mamy o czym rozmawiać. A o pakcie senackim będę dogadywać się z Karolem Nawrockim. Kaczyński musi przejść na emeryturę, zostawić partię młodszym i wtedy będziemy mieli o czym rozmawiać
— stwierdził.
Mentzen: Jest za wcześnie, poczekajmy do wiosny
Mentzen wskazał jednak na jeszcze jeden, i to podstawowy brakujący element, który obecnie przeszkadza w porozumieniu na prawicy.
Obecnie jest za wcześnie. W tym momencie, jeśli bierzemy sondaże naszej Korony, to często mamy więcej niż PiS. Za rok może to być jeszcze inaczej. Poczekajmy do wiosny przyszłego roku. Myślę, że wtedy ta sprawa się wyklaruje.
Mentzen daje więc do zrozumienia, że tak naprawdę potrzebuje lepszych notowań, by móc usiąść do stołu z PiS-em. Niezależnie od tego, kto będzie partnerem podczas tych ewentualnych rozmów.
