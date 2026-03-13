W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy szefem KPRP min. Zbigniewem Bogucki, a szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Powodem były ataki koalicji rządzącej na prezydenta Karola Nawrockiego, który broniąc suwerenności Polski, zawetował ustawę o unijnej pożyczce z programu SAFE. „Wszystkie te wasze brednie, banialuki o niekonstytucyjności działania możecie sobie schować. Głosujecie nawet przeciwko modernizacji polskiej armii” - powiedział wicepremier-Kamysz. „Pytanie nie brzmi, czy budować polskie bezpieczeństwo i czy wzmacniać polską armię. Pytanie brzmi inaczej. Jak to robić, żeby zachować suwerenność? Jak to robić, żeby nie zadłużać kolejnych pokoleń?” - przypominał szefowi MON m.in. Zbigniew Bogucki.
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował wczoraj, że nie podpisze ustawy o zaciągnięciu unijnej pożyczki z programu SAFE, ponieważ mechanizm warunkowości godzi w naszą suwerenność. Podkreślił, że „nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”. Prezydent zaapelował jednocześnie o zajęcie się jego projektem ustawy, który przewiduje uruchomienie takich samych funduszy na armię z NBP, które są o wiele bardziej bezpieczne. W Sejmie rozgorzała dziś dyskusja na temat prezydenckiego weta oraz uchwały rządu, który bez zgody prezydenta chce wziąć unijną pożyczkę z SAFE. na sali obrad obecny był szef KPRP min. Zbigniew Bogucki, którego w swoim wystąpieniu u zaatakował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Kosiniak-Kamysz uderzył w Boguckiego
Minister Zbigniew Bogucki powiedział w Sejmie, że to nie politycy koalicji Donalda Tuska będą decydować, kto dziś jest prezydentem, bo o tym w demokratycznych wyborach zdecydowała większość Polaków. Podkreślił, że dziś spuszczono „psy gończe” na prezydenta Karola Nawrockiego, który broni polskiego interesu. Podkreślił, że prezydenta nie należy uczyć patriotyzmu. Boguckie z sejmowej mównicy zaatakował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Min. Bogucki rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia reguł demokracji. To w regułach demokracji i nawet w jej logicy opozycja jak najbardziej jest przeciwko rządowi, nawet prezydent może być przeciwko rządowi, ale ani opozycja ani prezydent nie mogą być przeciwko bezpieczeństwu państwa polskiego. Powtórzę za ministrem Boguckim, wycofajcie się z tej drogi, bo historia wam tego nie zapomni. Gdzie byliście, kiedy na przełomie roku był głosowany największy historyczny budżet na polską armię. Jak głosowaliście przeciwko 200 mld na polską armię? Jak głosowaliście kilka tygodni temu przeciwko jednemu z największych sukcesów Polski?
— powiedział z sejmowej mównicy wicepremier rządu Donalda Tuska.
Teraz o historii w ogóle całego programu SAFE, bo trzeba zacząć od tego, w jakim momencie dochodzi do jego realizacji i kto wnioskuje podczas polskiej prezydencji, premier dzisiaj to przypomina o wspólnym liście z premierem Grecji o obronie powietrznej, jako wspólnym zadaniu Unii Europejskiej. Jesteśmy w takim momencie historii, gdzie od czterech lat trwa pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Od kilkunastu dni bardzo poważny konflikt na Bliskim Wschodzie. Przemysł zbrojeniowy w Europie, w Polsce, w Ameryce ma wciąż niewystarczające siły. Polska jako pierwsza dawała przykład. Osiągnęliśmy 5 proc. wydatków na zbrojenia. Jesteśmy absolutnie liderem i pokazujemy kierunek, ale to wciąż za mało. Wydatki własne nie wystarczają na spełnienie oczekiwań na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego. Potrzebujemy jeszcze więcej środków. Dlatego podczas polskiej prezydencji została przeforsowana pierwszy raz w historii inwestycja w armie narodowe z budżetu Unii Europejskiej. To jest sukces Polski, to jest sukces naszego rządu i dlatego was to tak boli. Wasze zacietrzewienie, wasza nienawiść do nas, do budowy silnej i bezpiecznej Polski jest tak silna i tak obłędna w swoim działaniu i obłudna, że jesteście w stanie nawet głosować przeciwko modernizacji polskiej armii. Program SAFE, jego istota to jest modernizacja sił zbrojnych w największej części. Chcieliśmy go zrobić jeszcze większym, żeby korzystała z tego policja, Straż Graniczna, żebyśmy mogli budować drogi użyteczne dla wojska, mobilność militarną wspierać. To jest projekt napisany nie w Brukseli, ale w Warszawie i Komisja Europejska na wniosek Polski i na nasze dyktando przyjęła polską propozycję, a nie na odwrót. Żadna z propozycji militarnych zgłoszonych przez sztab wojska polskiego nie została zmieniona, to polscy generałowie na czele z generałem Kukułą napisali wniosek o modernizację polskiej armii, na który my znaleźliśmy unijne pieniądze i pan minister Bogucki dobrze o tym wie, zna stanowisko i Agencji Uzbrojenia i dowódców. Było ono wyrażane publicznie. To wczorajsze weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski. Ono w znaczący utrudnia, ale na szczęście nie uniemożliwia przeprowadzenia strategicznego dla państwa polskiego projektu budowy bezpiecznej Polski
— przekonywał Kosiniak-Kamysz.
Panie pośle Czarnek, ja wiem, że minister Bogucki dostał 10 razy większe brawa niż pan i może to pana denerwować, ale proszę o spokój. Mówiliście o totalnej demokracji. Nowe pojęcie wprowadził pan minister przed chwilą z tej mównicy, a tak naprawdę to wy proponujecie totalną demolkę. To jest wasza totalna demokracja, totalna demolka, ale na to nie pozwolimy. Działając na podstawie konstytucji i innych ustaw, szczególnie ustawy o obronie ojczyzny, Rada Ministrów w dniu dzisiejszym, żeby nie zaprzepaścić szans, żeby budować bezpieczną Polskę, żeby wsłuchać się w wezwanie generała Grynkewicha głównodowodzącego siłami amerykańskimi i europejskimi na naszym kontynencie, który mówi: „Macie 18 miesięcy, żeby się dozbroić. Musicie działać tu i teraz. Nie macie możliwości odsuwać innych decyzji na później”. I my to realizujemy. Wy to utrudniacie, ale nie uniemożliwicie obrony państwa polskiego. Nie uniemożliwicie. Suwerenność, wolność, niepodległość, najświętsze wartości w naszej ojczyźnie potrzebują siły. Siła potrzebuje silnej armii. Silna armia potrzebuje pieniędzy na modernizację. Nie zatrzymacie pieniędzy na modernizację polskiej armii
— oświadczył szef MON i zapowiedział wykorzystanie funduszy z programu SAFE poprzez użycie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Na jakiej podstawie podejmujemy te działania? Chciałbym, żebyście teraz po pewnych emocjach, które oczywiście z waszej strony są niczym nowym, ale one może wam dadzą do myślenia, kłamstwa, żebyście wsłuchali się na jakiej zasadzie chcemy to przeprowadzić. Dużo lepiej by było na poziomie ustawy stworzyć nowy instrument finansowy, bo przecież ustawa nie była o zaciągnięciu pożyczki, była o instrumencie finansowym, który jest dla obsługi tego funduszu, ale wcześniej stworzyliście i to była bardzo dobra decyzja, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który zaciąga zobowiązania. Zaciągał zobowiązania w 2022 roku - na podstawie ustawy o obronie ojczyzny - w 2023, 2024 Zaciągaliśmy to wspólnie te pożyczki. I z tego narzędzia skorzystamy i z tego narzędzia są zaciągane pożyczki na różnych kierunkach. I nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego - mister Błaszczak na pewno, bo korzystał z tego - jest amerykański SAFE, z którego korzystamy od dawna. Foreign Military Financing , czyli decyzja rządu amerykańskiego, Kongresu na udzielenie pożyczki na określony sprzęt kupiony w Stanach Zjednoczonych dla najbardziej zaprzyjaźnionych państw. To jest pożyczka w dolarach, a nie w złotówkach pod decyzją rządu amerykańskiego, któremu bardzo dziękuję, że nam udziela tego wsparcia i jest warunkowana rzetelnością wydatkowania środków. Dokładnie tak samo. Od lat korzystacie i korzystamy z tego projektu i będziemy korzystać, ale rozumiem, że jesteście przeciwko nam, że jesteście przeciwko rządowi, nawet bezpieczeństwu polskie teraz nawet przeciwko Ameryce. Tego się nie spodziewałem, to jest już za daleko. Na tej samej zasadzie, jak są wykorzystywane środki z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, które są pożyczką zaciąganą w Stanach, zaciąganą nie tylko w dolarach. Powiem wam więcej, bardzo dużo tych pożyczek zaciągnęliście również w euro i norweskich (funduszach – przyp. red.) i to nie była zdrada suwerenności, to nie była zdrada interesu narodowego. Z tego mechanizmu skorzystamy. On nie jest tak dobry i tak idealny jak nasza propozycja, bo poprawka wprowadzona w wysokiej izbie dwa tygodnie temu mówiła o ochronie budżetu MON. Tego nie ma w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, ale tę waszą niedoróbkę dzisiaj też na posiedzeniu rządu nadrobiliśmy i w uchwale zabezpieczyliśmy budżet MON. Z niego nie będzie spłacana pożyczka z programu SAFE. Decyzje są podejmowane o zaciągnięciu tych zobowiązań w obcych walutach, nawet na kierunkach, które należą do państw niebędących w Unii Europejskiej, ani w NATO, jak Korea. I to też jest dobre, bo taka była możliwość i taka była potrzeba. Te pożyczki są zaciągane szczególnie w ramach FMF-u na podstawie uchwały Rady Ministrów, a nigdy nie było żadnej ustawy w tym Sejmie gwarantującej i mówiącej, czy taką pożyczkę można zawrzeć
— stwierdził lider PSL.
Wszystkie te wasze brednie, banialuki o niekonstytucyjności działania możecie sobie schować i naprawdę tylko powspominać. Naszą rolą jest budowa bezpiecznej Polski, ochrona niepodległości, suwerenności i granic Rzeczpospolitej. I czy będziecie w tym pomagać, czy tak jak dzisiaj i wczoraj robić wszystko, żeby się to nie udało, my do tego celu doprowadzimy. Zmodernizujemy polską armię, zbudujemy silny polski przemysł zbrojeniowy, damy nowe miejsca pracy, uczynimy polską armię do roku 2030 najsilniejszą w Europie. Jesteśmy liderem Unii Europejskiej pod względem budowy bezpieczeństwa. Będziemy najsilniejszą armią do 2030 roku. Jeśli chcecie wesprzeć ten projekt, to po raz kolejny wyciągamy rękę. Na podstawie istniejących przepisów oczekujemy jutro wpływów zysków Narodowego Banku Polskiego i obiecuję, że przeznaczymy je na bezpieczeństwo. Pan poseł Czarnek mówił, że do niedzieli, do niedzieli czekamy na te pieniądze. Natychmiast je spożytkujemy na bezpieczeństwo. Wolność, suwerenność, niepodległość nie jest wartością polityczną. Jest wartością patriotyczną i nadrzędną. Żadne krzyki, żadne weto tego nie zablokuje
— oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Jak to robić, żeby zachować suwerenność?”
Po wystąpieniu wicepremiera Kosiniaka-Kamysza głos ponownie zabrał szef KPRP min. Zbigniew Bogucki, który wytknął mu populizm i brak fundamentalnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania NBP. Min. Bogucki podkreślił w Sejmie, że nie istnieją wątpliwości co do tego, czy Polska powinna budować swoje bezpieczeństwo i wzmacniać armię, ale jak powinna to robić, aby zachować suewernność.
Panie marszałku, wysoki sejmie, w nawiązaniu do wystąpienia wicepremiera, ministra obrony narodowej. Panie ministrze, panie premierze, pytanie nie brzmi, czy budować polskie bezpieczeństwo i czy wzmacniać polską armię. Pytanie brzmi inaczej. Jak to robić, żeby zachować suwerenność? Jak to robić, żeby nie zadłużać kolejnych pokoleń? Jak to robić zgodnie z konstytucją? Takie jest pytanie
— powiedział min. Bogucki.
Jeżeli chodzi o pana informacje o Narodowym Banku Polskim to zakładam, że jest to tylko część niestety panie premierze populizmu. Chyba, że pan nie ma wiedzy, a to by było jeszcze bardziej przerażające. Narodowy Bank Polski rozlicza swoje możliwości finansowe i zyski na koniec roku, więc wpłata może nastąpić w czerwcu przyszłego roku. I dlatego w ustawie prezydenta jest mechanizm, który jasno wskazuje, jak zabezpieczyć rok 2026 do czerwca roku przyszłego. Nie warto być populistą, panie ministrze. Warto czytać prezydenckie ustawy
— przypomniał Kosiniakowi-Kamyszowi, który dziś jest szefem MON, a za pierwszego rządu Tuska był ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
Pan mówił o tym, że jest amerykański SAFE. Tylko pan doskonale wie, że pożyczki od Stanów Zjednoczonych i te, które są zaciągnięte w kooperacji z Koreą, mają jedną zasadniczą, ale fundamentalną różnicę. Nie ma tam zasady warunkowości. Nie ma tam politycznego instrumentu, który ma wpływać na to, jakie decyzje mają podejmować politycy w Polsce, jak mają głosować Polacy, którzy będą straszeni, jak ma wyglądać polski porządek konstytucyjny. Tam są zasady biznesowe. Jeżeli doprowadzicie do zasad biznesowych w Polskim SAFE to myślę, że cała ta izba jako polscy patrioci za nimi zagłosują. Zróbcie to
— stwierdził szef prezydenckiej kancelarii.
Kolejna rzecz. Jeżeli chcecie tego europejskiego SAFE, macie tak znakomite relacje w Unii Europejskiej, to przeprowadźcie taki program, który będzie miał stałą relację, stały kurs euro wobec złotego, żeby nie było zagrożenia. Przeprowadźcie taki mechanizm warunkowości, który nie będzie miał politycznego wpływu, a będzie tylko patrzył korupcji na ręce. Przed czym chcecie uciekać? Konkretna dotacja dla Polski jako państwa wschodniej flanki NATO, głównego państwa wschodniej flanki NATO, skoro możemy składać się wszyscy i dobrze, na Ukrainę, to dlaczego nie możemy zbroić członka NATO, państwa Unii Europejskiej, które jest państwem przyfrontowym i jest głównie odpowiedzialne za wschodnią granicę NATO. O tym powinniście rozmawiać z Unią Europejską. Więc nie ma tutaj tożsamości między SAFE a tamtymi pożyczkami. I pan, panie premierze, Kosiniak Kamysz bardzo dobrze o tym wie. Więc zróbcie, wykonajcie swoją robotę w Unii Europejskiej, a wtedy wspólnie ponad politycznym podziałem będziemy mogli to przeprowadzić. A najprościej panie premierze jest skorzystać z pieniędzy NBP
— podsumował swoją ripostę do wystąpienia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza przedstawiciel prezydenta min. Zbigniew Bogucki.
Robert Knap
