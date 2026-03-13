„Mówi pan o zdradzie. Rozumiem, że pan premier we wczorajszym wpisie zrobił to nieco delikatniej, natomiast wszyscy państwo pozostali zostaliście - kiedyś panie premierze użył pan sformułowania „psy gończe” - jak „psy gończe” spuszczeni na prezydenta Nawrockiego za to, że stoi w interesie i za interesem Polski” - powiedział szef KPRP Zbigniewa Bogucki z mównicy sejmowej, zwracając się do posła KO Konrada Frysztaka oraz środowiska lewicowo-liberalnego. Prezydent Karol Nawrocki musi mierzyć się z falą hejtu ze strony „demokratów” za weto ws. ustawy o SAFE.
Mieliśmy do czynienia z obrazem myślenia, który niestety jest wam bliski, na szczęście jest daleki dla większości Polaków. Że wy będziecie nazywać i decydować, kto jest prezydentem Polski, o tym kto nim jest zdecydował naród 1 czerwca 2025 roku, a nie wy. Nie jesteście w stanie się z tym pogodzić, ponieważ nie chcecie uznać reguł demokracji
— powiedział prezydencki minister.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Bezczelny atak Sikorskiego! „Antek, świrze, gdzie są Caracale, gdzie są Mistrale za 1 euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński?”
Następnie zwrócił się do posła Frysztaka.
Można to tylko porównać do werbalnego rynsztoku. Mówi pan o zdradzie. Rozumiem, że pan premier we wczorajszym wpisie zrobił to nieco delikatniej, natomiast wszyscy państwo pozostali zostaliście - kiedyś panie premierze użył pan sformułowania „psy gończe”, jak psy gończe spuszczeni na prezydenta Nawrockiego za to, że stoi w interesie i za interesem Polski
— dodał.
Prezydencki minister przypomniał działania Koalicji 13 grudnia, gdy była w opozycji.
Gdzie byliście, kiedy były powoływane Wojska Obrony Terytorialnej? Gdzie byliście, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i polscy patrioci byli za tym, żeby budować mur na granicy? Gdzie był dzisiejszy rząd? Gdzie byliście wtedy, kiedy były blokowane środki z Unii Europejskiej, które mogły być wykorzystane na infrastrukturę? Żeby sprawnie działać w obronie państwa. Gdzie byliście wtedy, kiedy pluto i obrażano funkcjonariuszy? Gdzie pan był, panie premierze? Wtedy też mówiliście o zdradzie? Wtedy też pan chciał uczyć patriotyzmu? Prezydenta Nawrockiego nie trzeba uczyć patriotyzmu. Tego patriotyzmu uczy się od pokoleń polskich patriotów, od żołnierzy Armii Krajowej. Tych, którzy prawdziwie walczyli o polską demokrację, a nie tylko werbalnie i fasadowo nazywali się „demokratami”
— powiedział Bogucki.
CZYTAJ TAKŻE: Mocne słowa Czarnka w Sejmie: Jeśli Tusk nielegalnie zaciągnie unijną pożyczkę z SAFE, to sam będzie ją spłacał. Polacy tego spłacać nie będą
Następnie zwrócił się bezpośrednio do Tuska.
Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś po tak spektakularnej porażce, czyli zawetowaniu fatalnej ustawy, dostał tak gromkie oklaski, ale winszuje, ponieważ rozumiem, że pan bardzo krótko trzyma swoją partię
— stwierdził szef KPRP.
Wolałbym, panie premierze, żeby to były oklaski na zachętę do współpracy z prezydentem Rzeczypospolitej. Na zachętę, żeby przekonać pana marszałka, żeby procedować ustawę prezydencką. Na zachętę, żeby razem budować polskie bezpieczeństwo narodowe. Na zachętę, żeby nie oddawać części polskiej suwerenności. Na zachętę, żeby nie zadłużać kolejnych pokoleń. Na zachętę możecie bić brawa Donaldowi Tuskowi. Może się wreszcie przekona, że warto działać w interesie Polski, warto współdziałać z prezydentem Rzeczypospolitej
— zakończył wątek.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Marzena Nykiel: Tusk maniakalnie wpycha Polskę w niemiecki SLAVE 100%. Furia, z jaką reaguje na prezydencki SAFE 0%, skreśla go z funkcji premiera
Koalicja 13 Grudnia chce zlikwidować CBA
Bogucki podniósł również kwestię rządowego pomysłu, żeby zlikwidować CBA.
Co do procedowanej ustawy, sam jej tytuł: „Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego”. Nie znam drugiego rządu w demokratycznej Europie, wolnym świecie, który chciałby likwidować instytucję, która walczy z korupcją
— powiedział prezydencki minister.
Likwidacja CBA była waszym marzeniem, ale już dzisiaj powiedzieć, że to marzenie będzie płonne. Nic z tego nie będzie
— zapewnił.
Polityk wskazał na problemy Polski z korupcją po zmianach ustrojowych, które dokonały się w latach 90. XX wieku.
Korupcja była śmiertelną chorobą, ale udało się powołać CBA. Dzisiaj Polska ma zdecydowanie mniejszy problem z korupcją. To dzisiaj nie jest główny problem Polski, ale rozumiem, że chcecie ten problem wskrzesić. Wraz z korupcją wraca niestety bezrobocie, szczególnie wśród młodych ludzi. To pana znak firmowy, panie premierze. Razem z korupcją i razem z bezrobociem rozumiem, że ma wrócić trzeci znak firmowy tych rządów, czyli bieda. Na to nie ma zgody prezydenta Rzeczypospolitej
— przypomniał Bogucki.
CZYTAJ TAKŻE: Koalicja Tuska brnie naprzód. Sejm dyskutował o rządowym projekcie dotyczącym likwidacji CBA. PiS i Konfederacja są przeciw
Odwołał się do koincydencji zdarzeń, że rząd prze do SAFE i jednocześnie chce zlikwidować CBA, które przyglądałoby się, czy przy unijnym programie nie wystąpiłaby właśnie korupcja.
Dziwnie się składa, że w tym momencie chcecie likwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne, które ścigało polityków różnych opcji, przeważnie oni powinni podlegać badaniu. Akurat wasi mieli tutaj palmę pierwszeństwa. Rozumiem, że tego po prostu nie chcecie
— powiedział.
Zwracam się do szefa rządu, ale także sternika większości parlamentarnej. Zamiast likwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne, niech pan zlikwiduje centralne biuro antybudżetowe, które jest w Ministerstwie Finansów. Niech pan zlikwiduje centralne biuro antykonstytucyjne, które jest w Ministerstwie Sprawiedliwości. Niech pan zlikwiduje centralne biuro antyedukacyjne, które jest w wiadomym resorcie. Warto to zlikwidować, zacząć uczyć polskie dzieci i wychowywać je tak, jak chcą rodzice. Niech pan wreszcie zlikwiduje rozsiane w różnych resortach centralne biuro antyinwestycyjne, gdyż Polska dzisiaj nie ma inwestycji. Wiem, ze pan tego nie zrobi, ale wierzę głęboko, że Polacy w swojej mądrości zlikwidują to centralne biuro abnegacji, centralne biuro awarii, jakim jest pana gabinet. I zrobią to najpóźniej w 2027 roku
— kontynuował szef KPRP.
Wybory uzupełniające do Trybunału Konstytucyjnego
Bogucki poruszył na koniec kwestię wyborów uzupełniających do Trybunału Konstytucyjnego.
Chcecie w ciągu 48 godzin zaaresztować Trybunał Konstytucyjny. Mieliście ponad dwa długie lata. pierwsze stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym opróżniały się już w grudniu 2023 roku. Niestety nic w tym zakresie nie zostało zrobione. Mogliście uzupełniać Trybunał Konstytucyjny krok po kroku, zgodnie z konstytucją, z wyborem własnej większości, ale nie chcieliście tego robić. Dlaczego? Dlatego, że Trybunał Konstytucyjny, gdzie nie mielibyście większości, nie byłby pod butem waszego rządu, nie byłby pod butem premiera.
— powiedział prezydencki minister.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trzy ważne pytania posła Kalety. Jak zareagował sędzia Markiewicz? „Stwierdzam, że sędzia nie odpowiedział”
Teraz widzicie na to szansę, więc w 48 godzin chcecie zaaresztować TK. Wybrać byle jak, byle szybko, byle waszych kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby zlikwidować kolejną instytucję konstytucyjną, która ma patrzeć władzy na ręce. Prezydent na to na pewno nie pozwoli. Bądźcie tego pewni
— dodał.
To nie jest demokracja. To jest władza totalna i antydemokracja […] Chcecie wybrać polityków w togach, którzy sprawdzili się na waszych usługach. To jest hańba
— stwierdził szef KPRP.
Hejt, który wylewa się, okrzyki „zdrajca”, już wytłumaczyłem, kto i po której stronie był kilka lat temu. Prezydent to ustoi, utrzyma. Po stronie prezydenta jest prawo, konstytucja, interes polski. Przejdźcie na dobrą stronę i będziemy mogli robić dobre rzeczy. Przestańcie krzyczeć: „zdrajcy i zaprzańcy”, bo to wy byliście po złej stronie historii wtedy, kiedy trzeba było być przeciwko Rosji
— zaapelował do rządu Bogucki.
CZYTAJ TAKŻE: Sędziowie RP poparli mec. Skwarzyńskiego. „Najwyższe standardy wiedzy prawniczej, doświadczenia i postawy etycznej”
Ten sam przemysł pogardy rozpętaliście wobec świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak samo go atakowaliście, nazywaliście w sposób absolutnie niegodny. Tak samo odmawialiście mu prawa podejmowania decyzji. Tak samo nie chcieliście nazywać go prezydentem Rzeczypospolitej. To jest droga do tragedii. Wycofajcie się z tej drogi, bo historia wam tego nie zapomni
— zakończył przemówienie szef KRPR.
xyz/Sejm
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755386-bogucki-o-atakach-na-prezydenta-spuszczeni-jak-psy-goncze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.