„Jeżeli mówimy o tej kwestii, to podstawowy zarzut, oprócz tych natury budżetowej, to zarzut dotyczący suwerenności państwa i podejmowania decyzji. Jeśli mówimy o umowach koreańskich czy amerykańskich, tam są zapisy natury finansowej. Natomiast odwołanie do rozporządzeni unijnych, warunkowości, ma charakter polityczny, czyli instrumentu politycznego. Tak zwanej praworządności, która jest używana jako pałka używana do bicia tych krajów, które nie mają odpowiednio ukształtowanej władzy, czyli liberalnej” - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki, odpowiadając dziennikarzowi TVN24, który zapytał: „Jak się zadłużaliśmy w Korei Południowej, wtedy podpis prezydenta nie był potrzebny, a teraz jest?”.
Od razu po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów ws. prezydenckiego weta do ustawy SAFE szef KPRP Zbigniew Bogucki udał się na konferencję prasową.
Dziennikarz TVN zadał prezydenckiemu ministrowi pytanie: „Jak się zadłużaliśmy w Korei Południowej, wtedy podpis prezydenta nie był potrzebny, a teraz jest?”
Jeżeli mówimy o tej kwestii, to podstawowy zarzut, oprócz tych natury budżetowej, to zarzut dotyczący suwerenności państwa i podejmowania decyzji. Jeśli mówimy o umowach koreańskich czy amerykańskich, tam są zapisy natury finansowej. Natomiast odwołanie do rozporządzeni unijnych, warunkowości, ma charakter polityczny, czyli instrumentu politycznego. Tak zwanej praworządności, która jest używana jako pałka używana do bicia tych krajów, które nie mają odpowiednio ukształtowanej władzy, czyli liberalnej
— powiedział Bogucki.
Redaktor wtrącił: „Ale zgodziliśmy się na to podpisując traktaty”.
Dziękuję, że pan to mówi. Nie zgodziliśmy się w traktatach na to, żeby UE czy czynniki zewnętrzne poza polskimi konstytucyjnymi władzami decydowały o obronności kraju. To jest wyłączna sfera działalności Polski i równie złamanie traktatów
— wyjaśnił szef KPRP.
Nie ma tego w traktatach, Polska nie zgodziła się na oddawanie tej części swojej suwerenności. Jeśli tak by się miało stać, to należałoby przejść procedurę zapisaną przede wszystkim w Art. 90 ustęp 1 Konstytucji. Rząd tego nie zrobił ani w zawetowanej ustawie, ani tym bardziej uchwałą. Mamy wroga u bram i bardzo konkretną propozycję - Polski SAFE 0% dla polskiej armii. Zobaczy pan, co powie dziś premier na temat Polskiego SAFE 0% premier i jego ministrowie
— kontynuował Bogucki.
We wtorek było spotkanie z premierem. W piątek premier mówił, że jeżeli dostanie konkrety, to napisze ustawę. Dostał propozycję, konkrety, ustawę, nie musiał jej pisać, ale zablokował jej procedowanie w Sejmie razem z Włodzimierzem Czarzastym. Takie są fakty, które pokazują, gdzie jest wola współpracy, szukanie konstytucyjnych możliwości finansowania i dozbrajania polskiej armii, a gdzie jest brutalna walka polityczna, w dodatku oddawania części suwerenności
— powiedział prezydencki minister.
„Sposób działania premiera”
Kolejny z dziennikarzy odnióśł się do słów premier, który powiedział, że szefowie innych państw do niego dzwonili i pisali SMS-y.
Dziwię się, że premier mówi, iż jest bombardowany przez szefów innych państw. Czy to by miało oznaczać, że w takim razie kształtuje decyzje dotyczące polskiego bezpieczeństwa w oparciu o opinie zewnętrznych czynników? To jest rola polskiego rządu, odpowiedzialności prezesa Rady Ministrów, a w sposób szczególny prezydenta RP. Rozumiem, że premier jest przyzwyczajony do odbieranie pewnego rodzaju porad, instrukcji. Prezydent będzie postępować w interesie Polski. Dziwię się, że premier w ogóle podnosi tę kwestię. To sprawa Polski i niczyja inna. To pokazuje na sposób działania premiera, który musi mieć instrukcje, musi być poklepany po plecach i musi mieć zgodę na pewne działania albo brak tej zgody
— zakończył Bogucki.
