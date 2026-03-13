Dzisiejszy początek posiedzenia Sejmu zdominowany został przez ostrą dyskusję dotyczącą prezydenckiego weta do ustawy ws. unijnej pożyczki z programu SAFE. Kandydat na premiera z ramienia PiS przypomniał obozowi rządzącemu, że tak duże zobowiązanie finansowe państwa wymaga zgody głowy państwa, a prezydent tego nie zaaprobował. „Polacy tego spłacać nie będą, bo jest to nielegalna pożyczka i nielegalnie udzielona” - powiedział poseł PiS z sejmowej mównicy. Dodał, że jeśli jednak Tusk tę pożyczkę zaciągnie, to będzie sam ją spłacał.
Wczoraj prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu unijnej pożyczki z programu SAFE, wskazując, że wpisany do niej mechanizm warunkowości narusza suwerenność Polski. Zaapelował jednocześnie do premiera Donalda Tuska i jego koalicji, aby natychmiast podjęto prace nad jego ustawą o Polskim SAFE 0 proc. Niestety premier Donald Tusk zapowiedział przed dzisiejszym posiedzeniem rządu, że tego nie zrobi, a unijną pożyczkę przeforsuje na podstawie przyjętej przez jego gabinet uchwały, co jest niezgodne z konstytucją. Zwrócił na to uwagę poseł PiS prof. Przemysław Czarnek, który jest konstytucjonalistom.
Tusk będzie sam spłacał unijną pożyczkę z SAFE
Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek odpowiedział dziś w Sejmie na ataki obozu Tuska na prezydenta Karola Nawrockiego. Podkreślił, że próba zaciągnięcia pożyczki bez zgody głowy państwa będzie działaniem nielegalnym, sprzecznym z konstytucją RP.
Pani Ursuli von der Leyen cytuje art. 98 ust. 1 pkt 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli Polska chce zaciągnąć zobowiązania o znacznej wielkości, to musi to zrobić umową międzynarodową , na którą zgodę musi wyrazić Sejm i musi ją ratyfikować pan prezydent. Jeśli tak nie zrobi, to pożyczkę, której pani udzieli nielegalnie Tuskowi, będzie spłacał ten, który był tu skandowany, czyli Donald Tusk. Polacy tego spłacać nie będą, bo jest to nielegalna pożyczka i nielegalnie udzielona. Żądamy od pana Czarzastego natychmiastowego procedowania Polskiego SAFE, po to, aby Polska mogła zakupić broń, która jest konieczna do obrony przed ruskimi
— powiedział z sejmowej mównicy kandydat na premiera prof. Przemysław Czarnek.
Robert Knap
