Prezydent Karol Nawrocki w wygłoszonym orędziu, poinformował Polaków, że nie podpisze ustawy dotyczącej unijnej pożyczki SAFE i jeszcze raz powtórzył, że skierował do Sejmu własny projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych (PFIO).
Przypomniał rządzącej koalicji 13 grudnia, że polskiego bezpieczeństwa, nie można uzależniać od politycznych decyzji podejmowanych poza granicami naszego kraju, a zgoda a unijną pożyczkę SAFE, byłaby właśnie takim rozwiązaniem.
Wyjaśnił także, że dodatkowe zadłużenie w kwocie 185 mld zł, wiązałoby z koniecznością zapłacenia odsetek w wysokości przynajmniej 180 mld zł i skazaniem polskiego wojska na niepewność, czy kolejne transze tej pożyczki, trafią do Polski na przykład w sytuacji powstania w naszym kraju po wyborach 2027 roku, rządu o charakterze konserwatywnym.
Przypomniał także, że alternatywą dla tej unijnej pożyczki SAFE jest projekt ustawy o PFIO oparty o wzrost wartości złota w rezerwach walutowych NBP, które właśnie teraz można wykorzystać do wsparcia polskiej gospodarki, a precyzyjnie do finansowania uzbrojenia polskiej armii przez najbliższe 4-5 lat ze względu na zrealizowanie przez bank centralny swojego głównego zadania ,czyli sprowadzenia inflacji do celu inflacyjnego, wynoszącego obecnie 2,5% +/- 1pp i wg prognoz mieszczącej się w tym celu aż do końca 2028 roku.
Przypomnijmy, że w środę na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w siedzibie NBP, prezes prof. Adam Glapiński, tak jak zobowiązał się na spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim, przedstawił szczegóły polskiego SAFE 0%.
W ten sposób rozbił w puch narrację przeciwników tego programu, czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej z premierem Tuskiem na czele, a także koalicjantów w tym także ministra obrony i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Stwierdził także, że wprawił go wręcz w zdumienie, brak zainteresowania nieoprocentowanymi bezzwrotnymi środkami na obronność w kwocie co najmniej 180 mld zł przez najbliższe 4-5 lat ze strony premiera Donalda Tuska ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego oraz ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Prezes Glapiński poinformował także , że na koniec lutego 2026 roku, NBP dysponuje już rezerwami złota w wysokości aż 570 ton, których obecna wartość, wynosi już ok 340 mld zł, a wszystkich aktywów rezerwowych 1 bilion 90 mld zł.
Poinformował również, ze na koniec lutego, różnica pomiędzy wartością rezerw w złocie policzoną po średniej cenie zakupu, z obecną średnią ceną tych rezerw wynosi około 197 mld zł i te środki przekazywane w transzach przez najbliższe 4-5 lat do PFIO, powinny posłużyć zakupom uzbrojenia, które zapewni Polsce bezpieczeństwo.
Przekazał także, że operacje osiągnięcia zysku na rezerwach złota w NBP, odbywałby się sukcesywnie pod racjonalnie potrzeby zakupowe uzbrojenia dla polskiego wojska i oznaczałby zmianę struktury rezerw, zmniejszanie części rezerw w złocie i zwiększenie rezerw w USD i Euro.
Jednocześnie poinformował ,że na podstawie uchwały zarządu NBP, rezerwy w złocie będą sukcesywnie powiększane aż do 700 ton, przy czym zakupy te będą realizowane w ilościach i tempie zależnych od sytuacji rynkowej.
Czołowi politycy rządzącej koalicji już wczoraj oświadczyli, że będą realizowali tzw. plan B, czyli zdecydują się na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE, bez tej ustawy, a środki będą przekazywane na istniejący już Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
Wprawdzie w tej sprawie zbierze się dzisiaj o godzinie dziewiątej Rada Ministrów, ale tylko po to aby ten „plan B” zatwierdzić, choć jest przecież jasne, że zgodnie z art 89 ust 1 pkt 4 Konstytucji RP, znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym, wymaga zgody o charakterze ustawowym ( a przecież zaciągniecie długu w wysokości 185 mld zł z koniecznością spłaty odsetek w wysokości 180 mld zł jest takim znacznym finansowym obciążeniem państwa).
Mimo tego, że prezes NBP prof. Adam Glapiński w środę rozbił puch narrację przeciwników polskiego SAFE, to politycy koalicji 13 grudnia i wspierające ich z całych sił zaprzyjaźnione media, stają wręcz na głowie, żeby przekonać opinię publiczną, że pożyczka, której zwrot i odsetki to ponad 360 mld zł przyszłych wydatków budżetowych jest jednak lepsza od bezzwrotnych grantów przekazanych przez NBP w wysokości prawie 200 mld zł przez 5 lat na uzbrojenie polskiego wojska.
Po wczorajszym orędziu prezydenta Nawrockiego rozpoczęła się w tych mediach i w mediach społecznościowych, wręcz histeria w w sprawie jego weta, pełna rynsztokowych oskarżeń i gróźb pod jego adresem, co oczywiście Pan prezydent „ustoi”, ale służby go chroniące, powinny pracować ze zdwojoną czujnością.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755383-weto-prezydenta-nawrockiego-w-sprawie-unijnego-safe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.