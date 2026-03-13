„Ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego ws. weta do SAFE była decyzją w obronie polskiej niepodległości i w obronie przyzwoitości, bo cały ten SAFE to jeden wielki przekręt” - podkreślił prezes Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.
Unijny SAFE mimo weta?
Czy premier Donald Tusk przeforsuje unijny program dozbrajania SAFE mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego? Do tej kwestii nawiązał prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.
Najpierw trzeba się zapytać, czy to działanie, które jest w tej chwili podejmowane, które jest w oczywisty sposób sprzeczne z konstytucją, w ogóle będzie tworzyło po stronie polskiej jakieś zobowiązania? Czy jakiś bank na tego rodzaju nadużycie będzie się dawał nabierać?
— zapytał Jarosław Kaczyński.
Ja sądzę, że nie, że po prostu nie będzie żadnej gwarancji, że jakiś przyzwoity polski rząd będzie uznawał i będzie chciał płacić, więc daleka droga do tego, żeby tę sprawę załatwić w ten sposób
— zapewnił prezes PiS.
„SAFE to jeden wielki przekręt”
Jarosław Kaczyński zwrócił również uwagę na fakt, że „widać bardzo wyraźnie, że po prostu plany niemieckie, niemieckiej dominacji, które zresztą w tej chwili ewoluują, mają być realizowane, a obecny premier polski jest po prostu jednym z wykonawców”. Zapytany o weto prezydenta, powiedział:
Ta decyzja była decyzją w obronie polskiej niepodległości i w obronie przyzwoitości, bo cały ten SAFE to jeden wielki przekręt.
300polityka.pl/tt
