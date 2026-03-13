TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jarosław Sachajko: Podejrzewam, że wezmą SAFE. Koalicja 13 Grudnia realizuje plan zniszczenia suwerenności Polski

Jarosław Sachajko / autor: Telewizja wPolsce24
Jarosław Sachajko / autor: Telewizja wPolsce24

„To będzie około biliona złotych, jeżeli wezmą SAFE. A podejrzewam, że wezmą, ponieważ realizują plan zniszczenia suwerenności Polski i jej zadłużenia. Chodzi o to, żebyśmy później nie mieli możliwości racjonalnego wydawania pieniędzy. Drugim dnem jest realizacja planu unijnego, czyli wprowadzenia w Polsce euro” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jarosław Sachajko, przewodniczący koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia.

Czy premier Donald Tusk przeforsuje unijny program dozbrajania SAFE mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego? Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Jarosław Sachajko, przewodniczący koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. …

