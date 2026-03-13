„Wtedy gdy rząd dostaje gotową propozycję ze strony prezydenta, żeby taniej, a właściwie bezkosztowo uzyskać środki, nie chce z tego korzystać, tylko z uporem próbuje przeforsowywać propozycję, którą uznaje za lepszą, choć w sposób oczywisty jest z wielu powodów gorsza” - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki, odnosząc się do zapowiedzi Donalda Tuska, że weto prezydenta Karola Nawrockiego nie powstrzyma rządu przed wprowadzeniem SAFE. Premier zapowiedział, że Koalicja 13 Grudnia zrobi to za pomocą uchwały.
Zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu Koalicji 13 Grudnia. Donald Tusk zebrał swoich ludzi, żeby dać odpowiedź prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który zapowiedział, że zawetuje rządową ustawę o SAFE. Podczas posiedzenia obecny był szef KPRP Zbigniew Bogucki.
Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Ministrów, jako przedstawiciel pana prezydenta. Jak zapowiadała, Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą obejścia prawa. Z uwagi na weto pana prezydenta chce uchwałą realizować SAFE. Ona zawiera normy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym. Jako taka powinna być zbadana przez TK, na koniec jest to decyzja pana prezydenta. Po zapoznaniu się z uchwałą mogę stwierdzić, że powtarza wszystkie te błędy i można względem niej wyprowadzić wszystkie zarzuty natury konstytucyjnej, a nawet wzmocnić te, jakie były adresowane w kierunku ustawy dotyczącej SAFE
— powiedział prezydencki minister.
Nie tylko Kancelaria Prezydenta, czy strony sceny politycznej, ale także konstytucjonaliści wskazywali na brak podstaw konstytucyjnych, czy sprzeczność, ustawy która została zawetowana. Skoro rząd nie był w stanie w procesie legislacyjnym tego przeprowadzić, to idzie o krok dalej. Próbuje uchwałą, tak jak uchwałami próbują rządzić choćby w wymiarze sprawiedliwości, a nie ustawami. Rząd próbuje uchwałą zaciągać zobowiązanie na kolejne 45 lat. To jest około 185 mld złotych, które rząd bez procesu legislacyjnego, podpisu prezydenta, chce zaciągnąć na barki przyszłych pokoleń. Chce zaciągnąć spłatę kosztów, które stanowią drugie tyle, mówimy o kolejnych około 180 mld złotych. To są olbrzymie kwoty, konstytucja jasno mówi, że potrzebny jest szczególny tryb, kontrola parlamentarna, podpis prezydenta, zachowanie wszystkich norm i prawideł konstytucyjnych. Mam wrażenie, że premier, który nie jest w stanie przeprowadzać procesu legislacyjnego zgodnie z polskim prawem, a także traktatami, podkreślam, - nigdy nie oddaliśmy w ramach porozumień i traktatów kwestii armii, bezpieczeństwa pod decyzję innych organów
— kontynuował Bogucki.
Jest oczywiste, że w przypadku mechanizmu warunkowości, instrumentu o charakterze politycznym, będzie możliwość wpływania na decyzje podejmowane w Warszawie. Na to nie ma zgody prezydenta i konstytucji. Nie jest tak, że Rada Ministrów może podejmować decyzje zastrzeżone dla parlamentu, prezydenta. Argumenty wybrzmiały z mojej strony w kontekście tej uchwały. W imieniu prezydenta apelowałem, żeby wreszcie zajęli się ustawą, która jest lepsza. Tym przedłożeniem, które jest w parlamencie - Polskim SAFE 0%. Tam są zdecydowanie lepsze warunki, możliwości korzystania z naszych rezerw przy zachowaniu tych rezerw. Na pieniądzu opartym o polskie złoto. Dlaczego rząd nie chce tego robić? Nie wiem. Państwo niemieckie mówi, że nie wchodzi do SAFE, z uwagi na to, że może pożyczać pieniądze taniej
— dodał szef KPRP.
— powiedział prezydencki minister.
— powiedział prezydencki minister.
To kolejna próba w wykonaniu rządu Tuska obchodzenia demokratycznego procesu. Rząd i koalicja, która mieni się rządem demokratycznym, z demokracją niewiele ma wspólnego. Donaldowi Tuskowi demokracja przeszkadza w rządzeniu. Chciałby mieć władzę absolutną, chciałby dekretami i uchwałami, a nie ustawami rządzić. Na to nie ma zgody prezydenta
— stwierdził Bogucki.
