Dziś kończy się termin na zgłaszanie do marszałka Sejmu kandydatów na sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Do wczoraj włącznie zgłoszonych zostało ponad 40 nazwisk – dowiedziała się PAP w źródłach w Kancelarii Sejmu.
Procedura zgłaszania kandydatów na sędziowskich członków KRS - zgodnie z obowiązującą ustawą o Radzie - rozpoczęła się 11 lutego i ma potrwać do piątku, 13 marca.
40 kandydatur
Według źródeł PAP, do wczorajszego wieczora, do Sejmu wpłynęło ponad 40 kandydatur na sędziowskich członków KRS. Jak podkreśliło źródło, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, rozpocznie się procedura ich weryfikacji
Jak przekazało stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” we wpisie na platformie X zebrano „310 326 podpisów poparcia – wyłącznie od obywateli!”.
To łączny wynik poparcia udzielonego kandydatom @PRAWNICYdlaPOL w wyborach do @KRS_RP. Za tym wynikiem nie stoją instytucje ani administracyjny aparat. Stoją za nim obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli podpisy poparcia, a także wszystkim, którzy w całym kraju zaangażowali się w organizację tej akcji. Dziękujemy przede wszystkim @KlubyGP @RadioMaryja @ROGranic oraz ludziom dobrej woli, którzy wsparli to przedsięwzięcie swoją pracą, zaufaniem i determinacją
— napisano na profilu stowarzyszenia.
Podano również wyniki indywidualne poszczególnych kandydatów:
• P. Czubik – 21 302
• K. Dąbkiewicz – 20 401
• J. Dudzicz – 19 860
• E. Felińczak – 19 819
• A. Gąsior-Majchrowska – 20 644
• F. Michera – 20 018
• P. Mroczkowski – 20 071
• M. Pawlak – 20 084
• Ł. Piebiak – 23 911
• J. Przanowska-Tomaszek – 20 046
• P. Radzik – 20 652
• A. Skowron – 21 120
• Ł. Zawadzki – 21 293
• P. Zwolak – 20 038
• R. Żywicka – 21 067
To jest społeczny mandat. To jest głos obywateli. To jest wynik, którego nie da się zlekceważyć
— dodano.
15 sędziów-członków KRS
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Sejm wybiera 15 sędziów-członków KRS spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych na wspólną 4-letnią kadencję.
Uprawnionymi do zgłoszenia kandydata do Rady jest grupa 2 tys. obywateli, którzy ukończyli 18 lat oraz 25 wciąż orzekających sędziów. Wybranych w ten sposób kandydatów zgłasza się marszałkowi Sejmu w ciągu 30 dni od dnia obwieszenia o rozpoczęciu procedury wyboru do KRS. Obwieszczenie marszałka ukazało się w Monitorze Polskim 11 lutego.
Marszałek przekazuje posłom zgłoszenia kandydatów i zwraca się też do klubów poselskich o wskazanie, w terminie 7 dni, kandydatów na członków Rady. Klub poselski może wskazać nie więcej niż 9 kandydatów do KRS. Jeżeli łączna liczba wskazanych kandydatów będzie mniejsza niż 15, to zgodnie z ustawą, pozostałych kandydatów (spośród tych zgłoszonych) w liczbie brakującej do 15 wskazuje Prezydium Sejmu.
4-letnia kadencja
Następnie właściwa komisja sejmowa ustala listę 15 kandydatów z zastrzeżeniem, że na liście uwzględnia się co najmniej jednego kandydata wskazanego przez każdy klub poselski. Na koniec członkowie Rady są wybierani na wspólną 4-letnią kadencję przez Sejm, większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Po rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na sędziowskich członków KRS, gotowość do pomocy w wyborze zadeklarowali prezesi 10 z 11 sądów apelacyjnych w Polsce proponując, by Sejm - na podstawie obowiązujących przepisów - wybrał 15 sędziów do KRS, ale spośród tych kandydatów, którzy uzyskają najwyższe poparcie w powszechnym głosowaniu na zgromadzeniach sędziów. Do tego pomysłu pozytywnie odniósł się szef MS Waldemar Żurek, który już wcześniej zapowiadał plan „B” w przypadku prezydenckiego weta do noweli ustawy o KRS zakładający, że sędziowie wskazują kandydatów, a Sejm dokonuje ich zatwierdzenia.
Spór dotyczący KRS i wyłanianych w procedurze przy jej udziale tzw. neosędziów, wiąże się z nowelizacją w grudniu 2017 r. ustawy o Radzie, zgodnie z którą od 2018 r. 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Zmiana z 2017 r. stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu osób sędziów z udziałem tak ukształtowanej KRS. Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów – TSUE i ETPC.
CZYTAJ WIĘCEJ: „Dramatyczne” wyniki kandydatów do KRS rekomendowanych przez „Iustitię”. „Z hukiem upadła narracja Waldemara Żurka”
PAP/tt
