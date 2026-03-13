SONDAŻ

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to na KO zagłosowałoby 31,8 proc., a na PiS - 24,2 proc. badanych - wynika z sondażu IBRIS dla Onetu. Jak wyglądałby szacunkowy podział mandatów?

Sondaż partyjny

Dodano, że do urn poszłoby 61,3 proc. uczestników badania; opcję „zdecydowanie tak” wskazało 44 proc. osób, a „raczej tak” — 17,3 proc. Na głosowanie nie wybiera się 37,7 proc. uczestników sondażu.

Jak podano, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 31,8 proc. respondentów, głos na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby zaś 24,2 proc. Konfederację poparłoby 14,2 proc. ankietowanych.

Kolejne miejsca zajęły: Konfederacja Korony Polskiej (8 proc.), Lewica (6,9 proc.), PSL (4,6 proc.), Razem (2,1 proc.) i Polska 2050 (0,9 proc.). Niezdecydowanych, na kogo głosować jest 7,3 proc. uczestników badania.

Szacunkowy podział mandatów. Problem z większością

Onet.pl przedstawił także szacunkowe wyliczenia mandatów w Sejmie na podstawie wyników ww. badania.

Zgodnie z naszymi wyliczeniami, KO może liczyć na 180 miejsc w Sejmie, czyli o 23 więcej, niż w aktualnej kadencji. PiS miałoby 144 posłów, a zatem o 50 mniej, niż obecnie. Konfederacja uzyskałaby wynik pozwalający obsadzić w parlamencie 78 miejsc, czyli o 60 więcej, niż aktualnie. Konfederacja Korony Polskiej byłaby nową partią w Sejmie z 37 posłami. Lewica zdobyłaby 21 mandatów, czyli o 5 mniej niż ma obecnie

— opisano.

Co to w praktyce oznacza? Jak czytamy, „Koalicja Obywatelska miałaby problemy z utworzeniem rządu, bo nawet wchodząc w koalicję z Lewicą, miałaby 201 miejsc”. Co więcej, PiS w koalicji z Konfederacją uzyskałoby razem tylko 222 mandatów. Do większości potrzebnych jest co najmniej 231 miejsc w Sejmie.

Badanie IBRiS na zlecenie Onetu przeprowadzono 9 marca br. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.

