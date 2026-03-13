„Dziś padają bardzo ostre słowa. Ludzie w Polsce zastanawiają się czy jest to zdrada, działania lobbystów czy brak zdrowego rozsądku. Jedno musi być pewne, brak podpisu prezydenta jest poważnym utrudnieniem, dla tych którzy przygotowywali ten program” - powiedział Donald Tusk podczas posiedzenia rządu w KPRM, odnosząc się do zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego ws. weta unijnego SAFE.
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawetuje unijny SAFE.
Premier Donald Tusk uszykował swoją odpowiedź, którą przedstawił na posiedzeniu rządu Koalicji 13 Grudnia w KPRM.
Prezydent zdecydował się na zupełnie inną drogę. Dziś padają bardzo ostre słowa. Ludzie w Polsce zastanawiają się czy jest to zdrada, działania lobbystów czy brak zdrowego rozsądku. Jedno musi być pewne, brak podpisu prezydenta jest poważnym utrudnieniem, dla tych którzy przygotowywali ten program
— powiedział Tusk.
Historia oceni decyzję prezydenta bardzo szybko, w sposób dla niego bardzo dramatyczny. Odbieram telefony od przywódców z Europy, którzy nie wiedzą o co chodzi
— dodał.
Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie dla weta prezydenta, nie będę niczego insynuował, ale fakty są absolutnie okrutne dla reputacji polskiego prezydenta i nie ma się z czego cieszyć. Nasz odpowiedź ma charakter konstruktywny, na którym przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy program Polska Zbrojna. Będzie trudniej, czasami wolniej, ponieważ nie będzie stosownych przepisów, ale zrobimy to. To jest nasza odpowiedź
— kontynuował szef rządu.
Jestem przyjaźnie bombardowany pytaniami: „Kiedy?”, „Czy na pewno nie zawetuje?”, „Czy dacie radę, bo na te pieniądze czekają?” […] Weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę i te pieniądze tak czy inaczej do was trafią. Program Polska Zbrodjna będzie realizowany
— powiedział premier.
„Nie będą rządzili lobbyści obcych firm”
Tusk odwołał się również do propozycji Polskiego SAFE 0%.
Nic w tej informacji nie było rzetelne ani prawdziwe. W tej konkretnej sprawie wymyślono bardzo niebezpieczną hucpę tylko po to, aby mieć alibi do tego weta
— stwierdził.
Jak się państwo domyślacie do duetu Nawrocki-Glapiński w sprawach finansowych mam ograniczone zaufania, ale miałem jak najlepszą wolę
— dodał.
Mamy wszysyc powód niepokoju. Świat patrzy ze zdumieniam, jak można próbować zmarnować taką szansę, ale chcę powiedzieć, że my nie pozwolimy na to, żeby ta szansa została zmarnowana. Od dziś przystępujemy do pracy, żeby wbrew wetu, knowaniom, ponuremu lobbingowi, tę szansę wykorzystać
— powiedział Tusk.
W Polsce nie będą rządzili lobbyści obcych firm zbrojeniowych
— stwierdził szef rządu Koalicji 13 Grudnia.
