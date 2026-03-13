„Jakakolwiek forma obejścia tego weta pana prezydenta będzie złamaniem polskiej konstytucji i będzie się wiązała z odpowiedzialnością karną, a także odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu” - powiedział stanowczo rzecznik prezydenta dr Rafał Leśkiewicz w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24.
Czy Tusk wpuści Boguckiego?
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Decyzję prezydenta ostro zaatakował premier Tusk, który zapowiedział „odpowiedź polskiego rządu” i zwołał „nadzwyczajne” posiedzenie Rady Ministrów. Niedługo później szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że w tymże posiedzeniu weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Czy szef rządu wpuści jednak prezydenckiego ministra?
Zobaczymy. Decyzja w rękach pana premiera Donalda Tuska. Rządzący robią wszystko, by utrudnić funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta, ale przede wszystkim ignorują przepisy polskiego prawa. Ustawa o Radzie Ministrów w art. 22 ust. 1b wyraźnie mówi, że w posiedzeniach rządu, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa, obronności, może uczestniczyć przedstawiciel prezydenta RP. To nie wymaga dodatkowego zaproszenia
— odpowiedział rzecznik prezydenta w Telewizji wPolsce24.
W sytuacji, w której pan prezydent uzna za zasadne wydelegować swojego przedstawiciela do udziału w takim posiedzeniu rządu, to ten przedstawiciel na tym posiedzeniu rządu po prostu się pojawi. Dziś na pewno o godz. 9 w siedzibie Kancelarii Premiera pojawi się pan minister Bogucki i będzie uczestniczył w posiedzeniu rządu, o ile pan premier Tusk wpuści pana ministra
— dodał. Jak zaznaczył, „przede wszystkim chodzi o to, by merytorycznie porozmawiać o rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, o projekcie ustawy, który we wtorek trafił do Sejmu i od razu został skierowany przez marszałka Włodzimierza Czarzastego do sejmowej zamrażarki”, choć ten sam wzywał prezydenta do podjęcia decyzji ws. unijnego SAFE i zapowiadał, że Sejm zajmie się projektem głowy państwa.
Groźby wobec prezydenta
Rzecznik prezydenta RP wskazał też na reakcje drugiej strony sceny politycznej na weto i „niebezpieczne sformułowania, które wyłącznie podpalają społeczeństwo”.
Powinni rządzący ochłonąć i skupić się na merytoryce, a nie atakować głowę państwa, bo to przekracza już wszelkie granice, łączy się z groźbami, bo takie pojawiły się w przestrzeni medialnej
— mówił.
Ja rozumiem z jednej strony ich frustrację, bo ich plan legł w gruzach, tzn. plan zaciągnięcia gigantycznej pożyczki po to, by zasypać tu i teraz gigantyczną dziurę budżetową (…). To jest bardzo jasne, bardzo czytelne
— ocenił.
Odpowiedzialność przed TS!
Red. Marcin Wikło zapytał swojego gościa, czy rząd będzie chciał i tak realizować unijną pożyczkę SAFE.
Takie są doniesienia medialne (…). Jakakolwiek forma obejścia tego weta pana prezydenta będzie złamaniem polskiej konstytucji i będzie się wiązała z odpowiedzialnością karną, a także odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu
— powiedział zdecydowanie rzecznik prezydenta RP.
Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24
