„Jeśli pan Czarzasty i pan Tusk będą chcieli obejść ustawę zawetowaną przez pana prezydenta i nielegalnie na podstawie uchwały Rady Ministrów, która nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jednak zaciągnąć tę nieuczciwą chwilówkę niemiecko-brukselską i obciążyć Polaków na długie lata setkami miliardów złotych, to będą za to ponosić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu” - zapowiedział mocno kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej. „Dlatego panie Czarzasty, dziś jest piątek, jesteśmy wszyscy w Warszawie, żądamy natychmiastowego rozpoczęcia prac nad projektem ustawy prezydenckiej” - dodał były szef MEiN.
Weto prezydenta i zapowiedzi rządu
Prezydent Karol Nawrocki poinformował we wczorajszym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Podkreślił, że nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.
Politycy koalicji 13 grudnia histerycznie zareagowali na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy pozwalającej na zaciągnięcie przez Polskę unijnej pożyczki SAFE. Rzecznik rządu Adam Szłapka (KO) już zapowiedział przygotowanie uchwały rządu ws. SAFE, która ma pozwolić na wzięcie pożyczki. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) wprost informuje, że ustawa prezydencka o „Polskim SAFE 0%” wciąż będzie w jego „zamrażarce”, ponieważ jemu osobiście ten projekt się nie podoba!
Unijna chwilówka vs. polskie pieniądze
Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek podczas dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie wskazał różnice pomiędzy unijnym programem SAFE, a „Polskim SAFE 0%”. Jak wskazał, pierwszy to „chwilówka na warunkach, zupełnie nieuczciwych, zagrażająca naszemu bezpieczeństwu, naszej niepodległości, naszej suwerenności”.
A druga to są pieniądze polskie na czarną godzinę przygotowane przez Narodowy Bank Polski, dzięki naszej suwerenności monetarnej, przygotowane przez pana prezydenta Karola Nawrockiego i pana prezesa Adama Glapińskiego
— mówił.
Wczoraj wieczorem pan prezydent Karol Nawrocki zablokował możliwość legalnego wzięcia tej zupełnie nieuczciwej niemieckiej chwilówki, niemiecko-brukselskiej chwilówki. Ale na stole leżą pieniądze, które są natychmiast do wykorzystania i są nam konieczne. To są ogromne miliardy, 185 miliardów złotych, które są konieczne do tego, żebyśmy mogli zakupić natychmiast, wszędzie tam, gdzie on jest na świecie sprzęt, który jest potrzebny do tego, żeby odstraszyć rosyjskiego agresora i zapewnić bezpieczeństwo nam samym, naszym dzieciom, naszym wnukom i wszystkim, którzy przyjdą po nas. Nie ma czasu do stracenia
— podkreślał poseł.
Nie można już wziąć legalnie - na szczęście - tej niemieckiej chwilówki na nieznanych warunkach, na zasadach zupełnie absurdalnych, ale natychmiast trzeba skorzystać z tych pieniędzy, które są przygotowane przez Narodowy Bank Polski dzięki suwerenności monetarnej Polski i dzięki temu, że nie jesteśmy w strefie euro. 185 miliardów złotych, które trzeba natychmiast wykorzystać na zakup sprzętu dla naszego bezpieczeństwa. Nie ma czasu do stracenia. Są pieniądze bez warunkowości, bez oprocentowania, bez konieczności zwrotu na zakup natychmiast tego, co jest na świecie dzisiaj do zakupienia dla naszego bezpieczeństwa
— dodał.
Prof. Czarnek wzywa Tuska i Czarzastego
Dlatego, dziękując panu prezydentowi, jednocześnie apeluję, apeluję do pana Czarzastego, do pana Tuska i do wszystkich, którzy dzisiaj próbują zarządzać nieudolnie Polską. Jeżeli tego dzisiaj nie weźmiemy, jeżeli nie zaczniemy pracy dzisiaj nad ustawą, nad projektem ustawy pana prezydenta, żeby wykorzystać te pieniądze, które są dzisiaj, nasze polskie, bez warunkowości, bez oprocentowania, bez jakichkolwiek uzależnień od kogokolwiek, to od tego momentu, jeśli cokolwiek przeleci przez granicę wschodnią, jeśli cokolwiek będzie zagrażało bezpieczeństwu obywateli państwa polskiego, to będzie pełna odpowiedzialność pana Czarzastego, pana Tuska, całej koalicji 13 grudnia. Tu nie ma miękkiej gry
— powiedział dobitnie kandydat PiS na premiera.
Jeśli natomiast pan Czarzasty i pan Tusk będą chcieli obejść ustawę zawetowaną przez pana prezydenta i nielegalnie na podstawie uchwały Rady Ministrów, która nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jednak zaciągnąć tę nieuczciwą chwilówkę niemiecko-brukselską i obciążyć Polaków na długie lata setkami miliardów złotych, to będą za to ponosić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
— wskazał, dodając, że „tu miękkiej gry nie ma, bo tu chodzi o bezpieczeństwo Polaków”.
Dlatego panie Czarzasty, dziś jest piątek, jesteśmy wszyscy w Warszawie, żądamy natychmiastowego rozpoczęcia prac nad projektem ustawy prezydenckiej w sprawie wykorzystania tych pieniędzy, które mamy dzisiaj na stole, polskich, bez żadnych warunków, bez żadnego oprocentowania. Jesteśmy gotowi zostać także w niedzielę, żeby te prace szybko zakończyć. Jeśli tego nie zrobimy, to już powiedziałem jakie są tego konsekwencje
— spuentował prof. Czarnek.
Adam Kacprzak/wPolityce.pl
