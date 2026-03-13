Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższych dniach, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 34,5 proc. – wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24. Oznacza to wzrost poparcia, o 0,3 pkt. proc. w stosunku do sondażu z 5 marca. Na Prawo i Sprawiedliwość wskazało 23,9 proc. respondentów (wzrost o 1,9 p.p.).
Na trzecim miejscu jest Konfederacja Wolność i Niepodległość, z wynikiem 11,6 proc. (spadek o 2,9 p.p.).
Na czwartym miejscu Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,1 procent (spadek o 0,1 p.p.).
Tuż powyżej progu wyborczego uplasowała się Lewica z rezultatem 5,1 procent (spadek o 1 p.p.).
Kto pod progiem?
Poniżej progu znalazły się Partia Razem - 4,6 procent (wzrost o 0,5 p.p.), Polskie Stronnictwo Ludowe - 2,4 procent (spadek o 0,6 p.p.), oraz Polska 2050 - 1,8 procent (wzrost o 0,3 p.p.).
Próg wyborczy dla partii wynosi 5 procent, a dla koalicyjnych komitetów - 8 procent.
Inną partię wskazało 1,9 proc., niezdecydowanych było 4,9 proc., a 2,2 proc. badanych odmówiło odpowiedzi.
Na pytanie o udział w wyborach aż 78 proc. ankietowanych odpowiedziało pozytywnie.
Badanie zostało wykonane przez Opinia24 za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, w dniach 11-12 marca 2026 r.
