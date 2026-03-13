Ależ nerwowość. Sikorski już od samego rana uderza w prezydenta i weto "Nacjonaliści bardziej nienawidzą Tuska niż kochają Polskę"

Już od samego rana wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski postanowił zaserwować kilka wpisów w serwisie X, uderzając i drwiąc z prezydenta Karola Nawrockiego. W mało dyplomatycznym stylu szef polskiej dyplomacji pokazał prawdziwą nerwową reakcję na weto głowy państwa do ustawy o unijnej pożyczce SAFE.

Weto i wściekła reakcja

Politycy koalicji 13 grudnia i ministrowie rządu Donalda Tuska nerwowo, a wręcz histerycznie zareagowali na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy pozwalającej na zaciągnięcie przez Polskę unijnej pożyczki SAFE.

CZYTAJ TAKŻE: Wściekły atak Tuska na prezydenta po decyzji o wecie wobec SAFE! „Jutro odpowiedź polskiego rządu”. Burza w sieci. „Dzwonili już z Berlina?”. KOMENTARZE

Poranna szarża Sikorskiego

Gdy wieczorną wrzawę przerwała noc i nastał poranek, „na posterunku” wytrwał… szef MSZ Radosław Sikorski, serwując na portalu X kilka wpisów, które nie wyglądają, że mogłyby wyjść spod ręki szefa dyplomacji.

Nacjonaliści bardziej nienawidzą Tuska niż kochają Polskę. Nawet w obliczu drugiej wojny na świecie. To nie jest moja definicja patriotyzmu

— zaczął wicepremier z samego rana, tuż po godz. 6.

Kochanie, zdecydowałem, że nie weźmiemy kredytu na dom bo a nuż bank - w którym może być niemiecki kapitał - nam go wypowie jeśli złamiemy warunki. Niech nam to zajmie 45 lat ale zbudujemy go za swoje. Dzieci nie mogą przyjść na świat w domu uzależnionym od obcych

— ciągnął, próbując być ironicznym.

W niskim stylu postanowił zadrwić także z kandydata PiS na premiera, prof. Przemysława Czarnka.

A Ozesroze bredzi o ‚niemieckiej chwilówce.’ 3% na 45 lat z karencją na 10 lat to jest chwilówka?

— dodał w kolejnym wpisie Sikorski.

Wcześniej absurdalny pomysł

Przypomnijmy, że wcześniej (jeszcze przed ogłoszeniem decyzji przez głowę państwa), Radosław Sikorski proponował absurdalny pomysł, by w przypadku weta prezydenta „na każdym karabinie, czołgu, dziale, dronie i antydronie umieścić plakietkę z napisem: „Drogi żołnierzu Wojska Polskiego, tego nie chciał ci dać prezydent Karol Nawrocki”.

Złośliwy pomysł Sikorskiego ws. SAFE! Proponuje, by na polskiej broni zamieszczać… plakietki z hasłem uderzającym w prezydenta

Najpierw naciski na głowę państwa, złośliwe uwagi i szantaż. Teraz wściekłe ataki. Najwidoczniej obóz Donalda Tuska jedyne czym potrafi zarządzać, to emocje i hejt.

Prezydent Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o SAFE! „Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność”

Co oni kombinują? Szłapka zapowiada uchwałę rządu ws. SAFE! Z kolei Czarzasty przyznaje, e wciąż będzie blokował projekt prezydenta

Tusk zapowiedział „nadzwyczajne” posiedzenie Rady Ministrów. Ale tego się nie spodziewał! Weźmie w nim udział Zbigniew Bogucki

