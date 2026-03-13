Już od samego rana wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski postanowił zaserwować kilka wpisów w serwisie X, uderzając i drwiąc z prezydenta Karola Nawrockiego. W mało dyplomatycznym stylu szef polskiej dyplomacji pokazał prawdziwą nerwową reakcję na weto głowy państwa do ustawy o unijnej pożyczce SAFE.
Weto i wściekła reakcja
Politycy koalicji 13 grudnia i ministrowie rządu Donalda Tuska nerwowo, a wręcz histerycznie zareagowali na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy pozwalającej na zaciągnięcie przez Polskę unijnej pożyczki SAFE.
Poranna szarża Sikorskiego
Gdy wieczorną wrzawę przerwała noc i nastał poranek, „na posterunku” wytrwał… szef MSZ Radosław Sikorski, serwując na portalu X kilka wpisów, które nie wyglądają, że mogłyby wyjść spod ręki szefa dyplomacji.
Nacjonaliści bardziej nienawidzą Tuska niż kochają Polskę. Nawet w obliczu drugiej wojny na świecie. To nie jest moja definicja patriotyzmu
— zaczął wicepremier z samego rana, tuż po godz. 6.
Kochanie, zdecydowałem, że nie weźmiemy kredytu na dom bo a nuż bank - w którym może być niemiecki kapitał - nam go wypowie jeśli złamiemy warunki. Niech nam to zajmie 45 lat ale zbudujemy go za swoje. Dzieci nie mogą przyjść na świat w domu uzależnionym od obcych
— ciągnął, próbując być ironicznym.
W niskim stylu postanowił zadrwić także z kandydata PiS na premiera, prof. Przemysława Czarnka.
A Ozesroze bredzi o ‚niemieckiej chwilówce.’ 3% na 45 lat z karencją na 10 lat to jest chwilówka?
— dodał w kolejnym wpisie Sikorski.
Wcześniej absurdalny pomysł
Przypomnijmy, że wcześniej (jeszcze przed ogłoszeniem decyzji przez głowę państwa), Radosław Sikorski proponował absurdalny pomysł, by w przypadku weta prezydenta „na każdym karabinie, czołgu, dziale, dronie i antydronie umieścić plakietkę z napisem: „Drogi żołnierzu Wojska Polskiego, tego nie chciał ci dać prezydent Karol Nawrocki”.
Złośliwy pomysł Sikorskiego ws. SAFE! Proponuje, by na polskiej broni zamieszczać… plakietki z hasłem uderzającym w prezydenta
Najpierw naciski na głowę państwa, złośliwe uwagi i szantaż. Teraz wściekłe ataki. Najwidoczniej obóz Donalda Tuska jedyne czym potrafi zarządzać, to emocje i hejt.
