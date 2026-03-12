Komisja pozytywnie zaopiniowała siedmioro kandydatów na sędziów TK. Wśród nich jest m.in. były prezes "Iustitii"

  • Polityka
  • opublikowano:
Trybunał Konstytucyjny. / autor: Fratria
Trybunał Konstytucyjny. / autor: Fratria

Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała siedmioro kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - sześcioro zgłoszonych przez Prezydium Sejmu i jednego spośród dwójki zgłoszonych przez PiS. Wśród sędziów, którzy otrzymali rekomendację komisji jest m.in. Krystian Markiewicz, były prezes (obecnie członek zarządu) stowarzyszenia „Iustitia”.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Mec. Skwarzyński mówi „sprawdzam” rządowi ws. TK. „To nie jest tak, że ja tylko wytykam Żurkowi i Bodnarowi naruszenia”

Po blisko pięciu godzinach posiedzenia, po godz. 21.30, sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka głosowała w sprawie opinii wobec ośmiu kandydatur na sędziów TK. Obecnie w Trybunale na 15 stanowisk jest 6 wakatów. Wyboru tych sześciu sędziów Sejm ma dokonać w piątek w głosowaniu.

Rekomendacje komisji otrzymali wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Prezydium Sejmu: sędzia, obecny przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda; sędzia, obecnie prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska; dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat Magdalena Bentkowska.

CZYTAJ WIĘCEJ: Trzy ważne pytania posła Kalety. Jak zareagował sędzia Markiewicz? „Stwierdzam, że sędzia nie odpowiedział”

Zarekomendowana przez komisję została też zgłoszona przez PiS kandydatura adiunkta z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michała Skwarzyńskiego.

Negatywną opinię komisji otrzymał jedynie drugi kandydat PiS - prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jako jedyny nie był obecny na czwartkowym posiedzeniu komisji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Koalicja 13 grudnia wysyła do TK… byłego prezesa „Iustitii”. 13 marca Sejm ma wybrać nowych sędziów Trybunału. Wśród nich Markiewicz

kk/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych