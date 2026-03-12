Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała siedmioro kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - sześcioro zgłoszonych przez Prezydium Sejmu i jednego spośród dwójki zgłoszonych przez PiS. Wśród sędziów, którzy otrzymali rekomendację komisji jest m.in. Krystian Markiewicz, były prezes (obecnie członek zarządu) stowarzyszenia „Iustitia”.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Mec. Skwarzyński mówi „sprawdzam” rządowi ws. TK. „To nie jest tak, że ja tylko wytykam Żurkowi i Bodnarowi naruszenia”
Po blisko pięciu godzinach posiedzenia, po godz. 21.30, sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka głosowała w sprawie opinii wobec ośmiu kandydatur na sędziów TK. Obecnie w Trybunale na 15 stanowisk jest 6 wakatów. Wyboru tych sześciu sędziów Sejm ma dokonać w piątek w głosowaniu.
Rekomendacje komisji otrzymali wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Prezydium Sejmu: sędzia, obecny przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda; sędzia, obecnie prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska; dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat Magdalena Bentkowska.
CZYTAJ WIĘCEJ: Trzy ważne pytania posła Kalety. Jak zareagował sędzia Markiewicz? „Stwierdzam, że sędzia nie odpowiedział”
Zarekomendowana przez komisję została też zgłoszona przez PiS kandydatura adiunkta z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michała Skwarzyńskiego.
Negatywną opinię komisji otrzymał jedynie drugi kandydat PiS - prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jako jedyny nie był obecny na czwartkowym posiedzeniu komisji.
CZYTAJ WIĘCEJ: Koalicja 13 grudnia wysyła do TK… byłego prezesa „Iustitii”. 13 marca Sejm ma wybrać nowych sędziów Trybunału. Wśród nich Markiewicz
kk/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755364-oburzajace-markiewicz-wsrod-kandydatow-na-sedziow-tk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.