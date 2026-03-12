Politycy koalicji Donalda Tuska histerycznie zareagowali na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy pozwalającej na zaciągnięcie przez Polskę unijnej pożyczki SAFE. Rzecznik rządu Adam Szłapka już zapowiedział przygotowanie uchwały rządu ws. SAFE, która ma pozwolić na wzięcie pożyczki. Z kolei marszałek Sejmu i były członek PZPR Włodzimierz Czarzasty wprost informuje, że ustawa o „Polskim SAFE 0%” wciąż będzie w jego „zamrażarce”, ponieważ jemu osobiście ten projekt się nie podoba.
Będziemy pracować nad odpowiednią, natychmiast uchwałą rządu i tak będziemy to realizować. Polski przemysł zbrojeniowy w tym zakresie nie może być stratny (…) Ten funduszy, który był też w ustawie, oczywiście już funkcjonował. Ustawa umożliwiała zrobienie tego dużo sprawniej, łatwiej i szerzej
— zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka na antenie TVP Info w likwidacji.
Czarzasty blokuje projekt prezydencki
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapytany na antenie TVN24, czy Sejm zajmie się projektem ustawy prezydenta o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, odpowiedział: „jeżeli chodzi o ustawę pana prezydenta, nie widzę żadnych podstaw, żeby procedować ustawę, która oszukuje Polaków, pokazuje zysk w miejscu, którego nie ma i rozmydla sprawę”.
Jeżeli chodzi o moje zdanie, w sprawie ustawy pana prezydenta - jedno wielkie kłamstwo, jedna wielka ściema i do tego ściema oparta na zysku, którego nie ma
— powiedział Czarzasty.
Prezydent Nawrocki informując o zawetowaniu ustawy o SAFE, zaapelował do wszystkich sił politycznych o pilne prace nad prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Projekt ten 10 marca trafił do Sejmu.
tkwl/PAP
