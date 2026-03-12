Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy, która pozwalałaby na wzięcie przez Polskę unijnej pożyczki SAFE, wywołała ożywioną dyskusję w sieci. Politycy koalicji rządzącej rozpoczęli ostre ataki na głowę państwa. Z drugiej strony politycy opozycji chwalą decyzję prezydenta.
Fala komentarzy
Politycy PiS-u oraz Konfederacji chwalą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej unijnej pożyczki SAFE. Zwracają uwagę m.in. na kwestię suwerenności Polski i tego, że pożyczka unijna byłaby obwarowana różnymi warunkami.
„Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” - właśnie tą zasadą kierował się Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę wprowadzającą szkodliwy mechanizm pożyczkowy SAFE. Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków. Panie Tusk, Panie Czarzasty - do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0% i budować potęgę naszej armii!
— napissał na X prof. Przemysław Czarnek, poseł PiS, kandydat tej partii na premiera.
Pan Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pożyczce SAFE. Wobec przedstawionej przez niego i profesora Glapińskiego kontrpropozycji, która pozwoli Polsce uzbroić się w sposób swobodniejszy, tańszy i bez nadzorcy z zewnątrz, jest to jedyna słuszna decyzja. Teraz czas na rząd Donalda Tuska aby choć raz zachował się w zgodzie z polskim interesem narodowym i jak najszybciej poparł projekt prezydencki. Panie Premierze, sam Pan tyle razy mówił, że nie ma czasu do stracenia!
— zaznaczył Mateusz Morawiecki, poseł PiS i były premier.
Wielkie brawa dla Pana Prezydenta! Nigdy nie można dać się ugiąć przed niemieckimi zdrajcami pokroju Tuska!
— stwierdził Dariusz Matecki, poseł PiS.
Ważna i oczekiwana decyzja Prezydenta w interesie Polaków i suwerenności Polski - weto wobec mechanizmu pożyczkowego SAFE! Polska nie może przyjmować rozwiązań, które podważają bezpieczeństwo gospodarcze i oddają decyzję o rozwoju polskiej armii w niemieckie ręce. Jedyną odpowiedzialną drogą jest ustawa przygotowana wspólnie z Prezesem NBP – bezpieczna i korzystna dla Polski
— ocenił Marcin Romanowski, poseł PiS
I bardzo dobrze! Nie ma zgody na ograniczanie polskiej suwerenności i bezpieczeństwa. A teraz do pracy nad prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych!
— apelował Radosław Fogiel, poseł PiS.
Trudna decyzja, wymagała rozwagi, odpowiedzialności i odwagi. Zmasowany ostrzał już się zaczął. Bez obawy. Prezydent Karol Nawrocki wytrzyma. Będzie dalej walczył o rozwiązania najlepsze dla Polski, z jeszcze większą determinacją
— stwierdził Paweł Szrot, poseł PiS.
Brawo, słuszna decyzja! Prezydent Karol Nawrocki na straży bezpieczeństwa i polskiej racji stanu. Nie ma zgody na SAFE - unijną pożyczkę na lichwiarskich warunkach i z batem w rękach KE! Tak dla polskiego programu SAFE 0%
— napisał Jacek Sasin, poseł PiS.
Dobra decyzja Prezydenta. Polska nie może zgadzać się na mechanizmy, które w imię bezpieczeństwa wprowadzają nowe wspólne długi i oddają kolejne kompetencje do Brukseli. Bezpieczeństwo tak – ale na zasadach, które chronią interes Polski. Weto Prezydenta dla #SAFE pokazuje odpowiedzialność za finanse państwa i suwerenność decyzji
— Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Prezydent Karol Nawrocki właśnie ZAWETOWAŁ ustawę o unijnej pożyczce SAFE! Panie Prezydencie dziękuję za odwagę i decyzję zgodną z polskim interesem narodowym! Dokładnie o to apelowałam od wielu tygodni i głowa państwa wsłuchała się w głos nie tylko mój, ale również całej Konfederacji i milionów Polaków!
— podkreśliła Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji.
Ustawa o SAFE zablokowana. Niewiele to jednak zmieni, bo obóz zdrady i zaprzaństwa już za wczasu uznał sobie prawo do zaciągania tej pożyczki bez pytania nikogo o zdanie. To tylko potwierdza, że Tusk musiał dostać rozkaz z Berlina. Powinien za to gnić w lochu do końca życia
— podkreślił Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
Dobra decyzja Karola Nawrockiego, ale rząd i tak pożyczkę- opartą na warunkowości- zaciągnie, a przyszłe pokolenia będą ją spłacać
— napisał Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówkę, politycznie związany z Konfederacją.
