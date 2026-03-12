Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o SAFE - ocenił jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Jego zdaniem rząd nielegalnie uzurpował sobie prawo do zadłużenia Polski w euro.
Weto prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.
Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne
— powiedział Nawrocki.
Tusk przed Trybunał Stanu
Do decyzji prezydenta odniósł się na X Sławomir Mentzen. „Dobrze, że Prezydent zawetował ustawę o SAFE” - napisał poseł Konfederacji.
Jego zdaniem „rząd Tuska nielegalnie uzurpował sobie prawo do zadłużenia nas w euro na prawie 200 mld złotych, zwiększając jednocześnie pozatraktatowo kompetencje UE”.
Tusk ze swoimi pachołkami powinien za to stanąć przed Trybunałem Stanu!
— oświadczył Mentzen.
Zauważył jednocześnie, że weto „niestety nic nie zmieni, bo w tej ustawie nie było słowa o zgodzie na wzięcie tego kredytu”. Jak dodał, ustawa „dotyczyła spraw księgowych i organizacyjnych, nie było w niej wyrażenia zgody przez Sejm na wzięcie kredytu”.
kk/PAP/X
