Politycy Koalicji 13 grudnia rozpoczęli serię histerycznych ataków na prezydenta Karola Nawrockiego po jego decyzji o zawetowaniu ustawy, której przyjęcie pozwalałoby na wzięcie przez Polskę pożyczki unijnej SAFE.
Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne
— zaznaczył prezydent Karol Nawrocki w orędziu. Całą treść wystąpienia prezydenta wraz z pełną argumentacją można przeczytać tutaj.
Ataki polityków Koalicji 13 grudnia na głowę państwa
Politycy obecnej koalicji rządzącej wciąż uważają zaciągnięcie ogromnej pożyczki z UE za rzekomo zgodne z polską racją stanu. Między innymi w mediach społecznościowych od razu przystąpili do ostrych ataków na głowę państwa.
Pan Prezydent Karol Nawrocki miał niepowtarzalną okazję, by wesprzeć w znaczący sposób modernizację Wojska Polskiego. Środki z programu SAFE gwarantują wcześniejsze zakończenie bardzo ważnych etapów transformacji naszej armii i szybsze zbudowanie najsilniejszej armii w Europie. Prezydent z tej okazji nie skorzystał. To weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski! Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu. Szczególnie, gdy na świecie pojawiają się nowe wojny i nowe zagrożenia. Nie możemy pozostać bierni i liczyć na wyimaginowane zyski i kreatywną księgowość, które nie poprawią siły naszej armii. Nie mamy czasu na czekanie i na puste obietnice
— napisał na X Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON.
Prezydent Karol Nawrocki sugerował w orędziu, że europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli. Jest to bezczelne kłamstwo. Stchórzył przed Kaczyńskim. Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem
— obrażał głowę państwa Radosław Sikorski, szef MSZ i wicepremier.
Rozkaz Jarosława Kaczyńskiego okazał się dla zwierzchnika sił zbrojnych ważniejszy, niż zdanie generałów Wojska Polskiego. Wstyd prezydencie Karolu Nawrocki
— napisał Miłosz Motyka, minister energii.
Prezydent Nawrocki postawił partyjne gierki, miraże Prezesa Glapińskiego i podległość Kaczyńskiemu ponad bezpieczeństwo Polski. Mam nadzieję, że nikt mu tego nie zapomni
— podkreślił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Kolejny (p)rezydent. Szkodnik i zdrajca, który nie dorósł do swej roli. Historia go rozliczy. #ZdradaNarodowa
— stwierdził Borys Budka, europoseł KO.
Weto prezydenta do ustawy wprowadzającej program SAFE jest jak strzał w plecy dla polskiej armii, przemysłu zbrojeniowego i dziesiątek tysięcy ludzi z miast i miasteczek, gdzie te zakłady działają. To także strzał w plecy polskiej policji, straży granicznej i wszystkich, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Ten program miał wzmacniać zdolności obronne Polski w cyberprzestrzeni, wspierać polską armię i rozwój gospodarki. Dziś to wszystko zostało zablokowane
— napisał Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.
Adam Szłapka, odnosząc się do decyzji prezydenta na antenie TVP Info w likwidacji ocenił, że prezydent Nawrocki „pokazał się jako osoba kompletnie zależna od PiS-u”.
Oni mają po prostu głęboko zakodowane w głowie, że liczy się tylko interes PiS-u, czyli im gorzej teraz dla Polski, tym lepiej dla PiS-u. To jest obrzydliwe i moim zdaniem to jest działanie w takim myśleniu zdrady narodowej
— stwierdził rzecznik rządu.
Prezydent naszego kraju dokonał moim zdaniem zdrady stanu i pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 miliardów złotych
— ocenił na antenie TVN24 Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, były członek PZPR. Jak dodał, jutro spotka się rząd, który zrobi wszystko „żeby te pieniądze dla polskiego wojska, dla 120 tys. polskich fabryk na polskie uzbrojenie produkowane wróciło”.
Mamy w tej sprawie Plan B i zrobimy to
— zapewnił.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezes PiS chwali decyzję prezydenta: Suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim
— Wściekły atak Tuska na prezydenta po decyzji o wecie wobec SAFE! „Jutro odpowiedź polskiego rządu”. Burza w sieci. „Dzwonili już z Berlina?”
tkwl/X/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755359-histeria-politykow-koalicji-tuska-po-zawetowaniu-safe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.