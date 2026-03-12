Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował na platformie X, że w jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Po tym, jak prezydenta Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy o SAFE, premier Donald Tusk zapowiedział, że jutro odbędzie się „nadzwyczajne” posiedzenie rządu.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.
Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne
— powiedział Nawrocki.
Decyzję prezydenta ostro zaatakował premier Tusk, który zapowiedział „odpowiedź polskiego rządu”.
Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów
— napisał premier.
Niedługo później Paweł Szefernaker poinformował, że w jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy o Radzie Ministrów, w jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki
— poinformował Szefernaker.
