Premier Donald Tusk błyskawicznie zareagował na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o tym, by zawetować ustawę, której przyjęcie pozwoliłoby zaciągnać przez Polskę europejską pożyczkę SAFE na zbrojenia. Wpis Tuska na portalu X spotkał się z lawiną krytyki ze strony polityków PiS.
Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Fala komentarzy
Tusk za swój wpis został skrytykowany przez wielu polityków PiS.
Donaldzie, na Twoim miejscu uważałbym z wycieraniem sobie twarzy patriotyzmem, zbyt często była ona pochylona przed obcymi panami
— napisał Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier.
Wstydem jest Wasz szantaż! Pożyczka SAFE to przykrywka dla oddania polskiej suwerenności do Berlina i Brukseli. Jeśli chodzi Wam faktycznie o zbrojenia, ogłosi Pan jutro sfinansowania zakupów w inny, akceptowany przez wszystkich sposób. Coś mi się jednak wydaje, że tego nie zrobicie…
— zaznaczył Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Panie Premierze, patriotyzm to obrona interesów Polski, a nie zgoda na każdy pomysł z Brukseli czy Berlina. Prezydent zrobił to, czego oczekują Polacy – stanął po stronie suwerenności i odpowiedzialności finansowej
— ocenił Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Polski premier, który cały czas jest niemieckim patriotą
— stwierdził Jan Kanthak, poseł PiS.
Dzwonili już z Berlina z instrukcjami?
— zapytał Michał Woś, poseł PiS.
Nie Panie Tusk, Pan Prezydent wykorzystał szansę na ochronę Polek i Polaków przed wielopokoleniową lichwą zależną od decyzji Brukseli i Berlina!
— napisał Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
