Wściekły atak Tuska na prezydenta po decyzji o wecie wobec SAFE! "Jutro odpowiedź polskiego rządu". Burza w sieci. "Dzwonili już z Berlina?"

Premier Donald Tusk błyskawicznie zareagował na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o tym, by zawetować ustawę, której przyjęcie pozwoliłoby zaciągnać przez Polskę europejską pożyczkę SAFE na zbrojenia. Wpis Tuska na portalu X spotkał się z lawiną krytyki ze strony polityków PiS.

Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów

— napisał na platformie X Donald Tusk.

Fala komentarzy

Tusk za swój wpis został skrytykowany przez wielu polityków PiS.

Donaldzie, na Twoim miejscu uważałbym z wycieraniem sobie twarzy patriotyzmem, zbyt często była ona pochylona przed obcymi panami

— napisał Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier.

Wstydem jest Wasz szantaż! Pożyczka SAFE to przykrywka dla oddania polskiej suwerenności do Berlina i Brukseli. Jeśli chodzi Wam faktycznie o zbrojenia, ogłosi Pan jutro sfinansowania zakupów w inny, akceptowany przez wszystkich sposób. Coś mi się jednak wydaje, że tego nie zrobicie…

— zaznaczył Sebastian Kaleta, poseł PiS.

Panie Premierze, patriotyzm to obrona interesów Polski, a nie zgoda na każdy pomysł z Brukseli czy Berlina. Prezydent zrobił to, czego oczekują Polacy – stanął po stronie suwerenności i odpowiedzialności finansowej

— ocenił Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.

Polski premier, który cały czas jest niemieckim patriotą

— stwierdził Jan Kanthak, poseł PiS.

Dzwonili już z Berlina z instrukcjami?

— zapytał Michał Woś, poseł PiS.

Nie Panie Tusk, Pan Prezydent wykorzystał szansę na ochronę Polek i Polaków przed wielopokoleniową lichwą zależną od decyzji Brukseli i Berlina!

— napisał Bogdan Rzońca, europoseł PiS.

