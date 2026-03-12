Prezes PiS chwali decyzję prezydenta: Suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie.

Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego” - napisał na platformie X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odnosząc się do decyzji prezydenta o zawetowaniu ustawy o SAFE.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Podkreślił, że nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.

Prezes PiS podkreślił w swoim wpisie, że „wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny!”.

Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego

— podkreślił.

