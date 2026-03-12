Weta prezydenta Nawrockiego. Prof. Czarnek: Panie Tusk, Panie Czarzasty - do roboty! Trzeba przyjąć ustawę w sprawie SAFE 0%

Wiceprezes PiS, kandydat na premiera Przemysław Czarnek. / autor: PAP/Marcin Obara
Panie Tusk, Panie Czarzasty - do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0% i budować potęgę naszej armii!” - napisał na platformie X prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, po ogłoszeniu przez prezydenta Karola Nawrockiego decyzji o zawetowaniu ustawy o SAFE.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Podkreślił, że nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.

Do decyzji prezydenta Nawrockiego odniósł się kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera - Przemysław Czarnek. Wezwał od premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego do jak najszybszego rozpoczęcia prac nad ustawą prezydenta „polski SAFE 0%”.

„Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” - właśnie tą zasadą kierował się Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę wprowadzającą szkodliwy mechanizm pożyczkowy SAFE.

Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków.

Panie Tusk, Panie Czarzasty - do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0% i budować potęgę naszej armii!

— napisał Czarnek.

