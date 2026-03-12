Błaszczak po decyzji prezydenta Nawrockiego ws. SAFE: To krok w obronie stabilności finansowej państwa i interesu polskich obywateli

  • Polityka
  • opublikowano:
Przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. / autor: PAP/Piotr Nowak
Przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. / autor: PAP/Piotr Nowak

Decyzja Prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy wprowadzającej szkodliwy mechanizm pożyczkowy SAFE to krok w obronie stabilności finansowej państwa i interesu polskich obywateli” - napisał na portalu X Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Podkreślił, że nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o SAFE! „Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność”

Błaszczak odnosząc się do decyzji prezydenta Nawrockiego podkreślił, że Polska nie może zgodzić się na rozwiązania, które „narażają nasze bezpieczeństwo, suwerenność i gospodarkę na niepotrzebne ryzyko”.

Dziś staje się jasne, że jedyną odpowiedzialną drogą jest przyjęcie ustawy przygotowanej wspólnie przez Prezydenta i Prezesa NBP – rozwiązania bezpiecznego, przemyślanego i korzystnego dla Polski. Polska potrzebuje stabilności i suwerennych decyzji gospodarczych, a nie eksperymentów finansowych

— podkreślił.

kk/X/wPolityce

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych