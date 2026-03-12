„Decyzja Prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy wprowadzającej szkodliwy mechanizm pożyczkowy SAFE to krok w obronie stabilności finansowej państwa i interesu polskich obywateli” - napisał na portalu X Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Podkreślił, że nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.
Błaszczak odnosząc się do decyzji prezydenta Nawrockiego podkreślił, że Polska nie może zgodzić się na rozwiązania, które „narażają nasze bezpieczeństwo, suwerenność i gospodarkę na niepotrzebne ryzyko”.
Dziś staje się jasne, że jedyną odpowiedzialną drogą jest przyjęcie ustawy przygotowanej wspólnie przez Prezydenta i Prezesa NBP – rozwiązania bezpiecznego, przemyślanego i korzystnego dla Polski. Polska potrzebuje stabilności i suwerennych decyzji gospodarczych, a nie eksperymentów finansowych
— podkreślił.
