Sędzia Krystian Markiewicz wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na jego nieszczęście pytania podczas posiedzenia komisji zadał mu poseł Sebastian Kaleta.
Sędzia Krystian Markiewicz musiał zmierzyć się z trzema pytaniami, które zadał mu poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, a brzmiały one następująco:
Czy Polska zobowiązana jest do uznawania za wiążące orzecznictwa TSUE w zakresie organizacji ustroju sadownictwa oraz Trybunału Konstytucyjnego
– pytał Kaleta.
Czy popiera następującą tezę TSUE: Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej fakt powoływania się przez państwo członkowskie na przepisy prawa krajowego, nawet jeżeli są one rangi konstytucyjnej, nie może naruszać jedności i skuteczności prawa unii
– brzmiało drugie pytanie.
Gdyby odpowiedzi na pierwsze i drugie pytanie byłby twierdzące, kieruję do pana sędziego również trzecie pytanie: Jak zamierza jako ew. sędzia TK pogodzić taki pogląd z treścią ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego „”Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością
– pytał Kaleta w trzecim pytaniu.
Jak brzmiała odpowiedź?
Tak, każde z orzeczeń TSUE czy ETPCz czy innego sądu traktuję bardzo poważnie. Jeżeli żyjemy w państwie prawa, w państwie, które należy do Rady Europy, to orzeczeń należy przestrzegać, obojętni, czy mi się podobają, czy mi się nie podobają. Takie mam podejście i to wynika z powagi wszystkich orzeczeń, które są wydawane przez sądy czy trybunały. Ogólnie, co do zasady nie mówię, jak będę orzekał w sprawie, po prostu orzekam w sprawie. Ale, tak czysto abstrakcyjnie odpowiadając na to pytanie, to na podstawie konstytucji RP został podpisany traktat akcesyjny, zostaliśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej bez żadnych zastrzeżeń. W referendum RP zdecydowała o wstąpieniu do UE i te wszystkie przepisy, zarówno konstytucji, jak i prawa międzynarodowego, które są przyjęte na podstawie i zgodnie z konstytucją RP w całości obowiązują, i RP, i nas wszystkich
– mówił sędzia Markiewicz.
Reakcja Kaleta
Usłyszawszy wypowiedź sędziego Markiewicza, Kaleta przekonywał, że jego słowa nie były w żaden sposób odpowiedzią na zadane pytania.
Pan kandydat nie odpowiedział na żadne z postawionych pytań. W związku z tym pozwolę sobie je powtórzyć…
– mówił.
Przerwał mu jednak przewodniczący komisji, nie pozwalając na ponowne zadanie pytań. W związku z tym Kaleta stwierdził:
W takim razie stwierdzam, że sędzia nie odpowiedział na pytania, które postawiłem dosyć klarownie
– powiedział.
Sędzia Markiewicz dostał jeszcze szansę na dodanie kilku słów, powiedział więc:
Poza tym, że jeżeli mówię, że co do całości się odnosi, to dotyczy też każdej jego części.
Pytanie Jabłońskiego
W trakcie posiedzenia padło też pytanie ze strony posła Pawła Jabłońskiego, kierowane m.in. do mecenasa Michała Skwarzyńskiego.
Art. 8 konstytucji stanowi, że konstytucja jest najwyższym prawem RP. (…) Jeżeli zostaniecie państwo wybrani na sędziów TK, czy wyobrażacie sobie sytuację, żeby TK z waszym udziałem, żebyście głosowali za orzeczeniem, które stwierdzi, że jakiś akt prawa Unii Europejskiej (…) wyprzedza jakąś normę o charakterze konstytucyjnym albo wyprzedzają skutki, któregoś z orzeczeń TK?
– pytał poseł PiS.
Odpowiedź mec. Skwarzyńskiego była następująca:
Na to pytanie można opowiedzieć w bardzo prosty sposób. Ten problem został przez Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę rozstrzygnięty. (…) Jak weszliśmy do UE, to pojawił się problem z Europejskim Nakazem Aresztowania, który był sprzeczny z polską konstytucją, która zabraniała ekstradycji obywatela polskiego. Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji była zmiana polskiej konstytucji w taki sposób, by była ona zgodna z prawem unijnym i artykuł 55 konstytucji, a wiemy, jakie wtedy większości kwalifikowane są wymagane, został zmieniony. To pokazuje, co ma pierwszeństwo. I w razie kolizji norm konstytucyjnych z treścią Traktatów, z treścią prawa wtórnego pierwotnego Unii, tak naprawdę jedynym rozwiązaniem normatywnym, które jest legalne, to przeprowadzenie procesu zmiany konstytucji. Innego rozwiązania nie ma i żaden sędzia w Polsce, jeżeli ma do wyboru stosowanie konstytucji albo aktu hierarchicznie położonego niżej, nie może zastosować aktu położonego niżej. To wynika z podstawowych zasad prawoznawstwa
– mówił adwokat.
Wpis posła Warchoła
Do przebiegu posiedzenia odniósł się też jeden z jego uczestników - poseł Michał Warchoła. W swoim wpisie na portalu X zwrócił uwagę na ciekawy aspekt wypowiedzi kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Koalicyjni kandydaci na sędziów Trybunału Konstytucyjnego nagle stali się obrońcami prawa i sprawiedliwości. Na sejmowej komisji praw człowieka sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadcza, że należy publikować wyroki TK. Tusk słyszy?! A prof. Marcin Dziurda mówi, że sędziom TK nie można nie wypłacać uposażenia. Tusk słyszy?! Prokuratorzy słyszą? Bo to potwierdzenie, że Tusk złamał prawo
— czytamy w jego wpisie.
mly/sejm.gov.pl
