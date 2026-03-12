Gdyby wybory odbywały się w pierwszej połowie marca, KO mogłaby liczyć na 29,2 proc. głosów, a PiS na 21,1 proc. - wynika z sondażu CBOS. Kolejne miejsca z niemal jednakowym poparciem zajęły Konfederacja Wolność i Niepodległość (11 ,1 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (11 proc.).
Według CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w połowie marca wzięłoby w nich udział 75,2 proc. uprawnionych do głosowania.
Na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, która otrzymała poparcie 29,2 proc. Jak zauważa CBOS, to wynik bardzo podobny, jak w badaniu z końca lutego, w którym KO zyskała poparcie 29,6 proc.
Duży wzrost poparcia PiS
Na drugim miejscu znalazł się PiS z poparciem 21,1 proc. (18,3 proc. w lutym).
Trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja z poparciem 11,1 proc. (13,4 proc. w lutym). Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 11,0 proc. (9,9 proc. w lutym).
Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu 5 proc. wyborczego. Na Partię Razem chciało głosować 3,8 proc. (3,7 w lutym) badanych, na Nową Lewicę - 3,5 proc. (4,6 w badaniu w lutym).
PSL o wiele lepiej, ale wciąż pod progiem
PSL mógłby liczyć na 3,2 proc. (to wzrost z 1,7 proc. w stosunku do lutego). Polska 2050 Szymona Hołowni otrzymała poparcie 0,7 proc. (0,1 proc. w lutym).
0,7 proc. badanych wskazało inne ugrupowanie, a 12,5 proc. udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 3,1 proc. badanych odmówiło jakiejkolwiek odpowiedzi.
CBOS przedstawił też wyniki sondażu po imputacji, czyli bez uwzględniania odpowiedzi „trudno powiedzieć” i odmów odpowiedzi. W tym wariancie KO mogłaby liczyć na 35, 2 proc. poparcia, PiS - na 25,5 proc., Konfederacja - 13,4 proc., a partia Grzegorza Brauna - 11,7 proc. Razem miałoby wynik 3,9 proc., Nowa Lewica - 4 proc., PSL - 3,7 proc., a Polska 2050 - 1,2 proc., inne partie łącznie 1,3 proc.
Jak podkreśla CBOS, marcowy sondaż nie zmienia istotnie obrazu sceny politycznej w Polsce. „Warto jednak podkreślić kilka interesujących kwestii. W stosunku do lutego obserwujemy wzrost notowań PiS, które są zbliżone do poziomu z końca ubiegłego roku. Może być to efektem zwiększonej aktywności tej partii na scenie politycznej w ostatnim czasie, zwłaszcza niedawnej konwencji, na której oficjalnie ogłoszono Przemysława Czarnka kandydatem na premiera. Wydaje się, że na problemach Polski 2050 Szymona Hołowni zyskuje Polskie Stronnictwo Ludowe, które również zwiększyło nieco swoje notowania. Największy spadek poparcia w pierwszej połowie marca dotyczy natomiast Konfederacji Wolność i Niepodległość” - czytamy.
Jak informuje CBOS, badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc. wywiadów) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc. wywiadów) w okresie 9–11 marca na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.
Adam Stankiewicz/PAP
