Powołano Radę Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP! W jej składzie znaleźli się m.in. Mariusz Błaszczak i Michał Dworczyk

Powołano Radę Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak wskazał, jej przewodniczącym został szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Leśkiewicz poinformował o powołaniu Rady na platformie X. Do wpisu załączył zdjęcie, na którym widać grupę nowo powołanych członków Rady. Wśród nich są między innymi politycy PiS: poseł i b. szef MON Mariusz Błaszczak, europoseł Michał Dworczyk oraz poseł Andrzej Śliwka.

Dziękuję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i wszystkim współpracownikom z prezydenckiej Rady

— podkreślił na X prof. Sławomir Cenckiewicz.

Traktuję to jako duże wyróżnienie”

Dziękuję panu Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za powołanie mnie do składu Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Traktuję to jako duże wyróżnienie, ale przede wszystkim jako zobowiązanie do pracy nad sprawami kluczowymi dla bezpieczeństwa Polski

— napisał na X Andrzej Śliwka.

Jestem przekonany, że prace Rady pod przewodnictwem szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza, będą ważnym forum dyskusji o bezpieczeństwie i obronności oraz miejscem wypracowywania potrzebnych rekomendacji dla państwa

— dodał.

