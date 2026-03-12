Powołano Radę Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak wskazał, jej przewodniczącym został szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.
Leśkiewicz poinformował o powołaniu Rady na platformie X. Do wpisu załączył zdjęcie, na którym widać grupę nowo powołanych członków Rady. Wśród nich są między innymi politycy PiS: poseł i b. szef MON Mariusz Błaszczak, europoseł Michał Dworczyk oraz poseł Andrzej Śliwka.
Dziękuję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i wszystkim współpracownikom z prezydenckiej Rady
— podkreślił na X prof. Sławomir Cenckiewicz.
„Traktuję to jako duże wyróżnienie”
Dziękuję panu Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za powołanie mnie do składu Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Traktuję to jako duże wyróżnienie, ale przede wszystkim jako zobowiązanie do pracy nad sprawami kluczowymi dla bezpieczeństwa Polski
— napisał na X Andrzej Śliwka.
Jestem przekonany, że prace Rady pod przewodnictwem szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza, będą ważnym forum dyskusji o bezpieczeństwie i obronności oraz miejscem wypracowywania potrzebnych rekomendacji dla państwa
— dodał.
