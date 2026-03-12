Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ opisał spór w Polsce o program SAFE. Korespondent FAZ poucza i powtarza narrację rządową, chwaląc zalety unijnego programu i ganiąc prezydenta Polski, który według dziennikarza nie chce „przyspieszenia i tak już dobrze prosperującej polskiej gospodarki”. Powodem takiej postawy jest, zdaniem niemieckiego publicysty, chęć pozbycia się Donalda Tuska i „przejęcia władzy po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku”.
FAZ: SAFE „jak na zawołanie”
FAZ podkreślił na wstępie, że Polska jako kraj frontowy od dawna inwestuje w obronę, wydając na ten cel, proporcjonalnie do PKB, najwięcej ze wszystkich krajów NATO i UE. W bieżącym roku Polska przeznaczyła na wojsko 5 proc. PKB, co odpowiada kwocie 46 mld euro. Zgodnie z zapowiedziami rządu, polska armia ma być najsilniejsza w Europie i osiągnąć liczebność 300 tys. żołnierzy.
Autor artykułu, warszawski korespondent FAZ Stefan Locke, stwierdził, że pożyczka z unijnego programu SAFE pojawiła się „jak na zawołanie”.
„Powinien to być właściwie powód do wybuchu radości, ale zamiast tego w polskiej polityce wybuchł spór, który, nawet jak na polskie warunki, nie ma precedensu”
— ocenił niemiecki dziennikarz.
„Nawrocki nie może po prostu powiedzieć ‘nie’”
Korespondent podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki, „podobnie jak w przypadku ponad dwudziestu innych ustaw rządowych, również i teraz skorzysta z prawa weta”.
Bez podpisu Nawrockiego ustawa nie może jednak wejść w życie, a jak dotąd prezydent nie sygnalizuje, że jest skłonny to zrobić. Ma czas na podjęcie decyzji do końca przyszłego tygodnia, ale coraz więcej wskazuje na to, że podobnie jak w przypadku ponad dwudziestu innych ustaw rządowych, również i teraz skorzysta z prawa weta”
— pisał Locke, cytowany przez dw.com.
FAZ zinterpretował przy tym intencje prezydenta Polski. Według gazety „Nawrocki nie może po prostu powiedzieć ‘nie’”, ponieważ SAFE jest popularny wśród polskich firm, a „blisko 90 proc. środków z 44 miliardów euro ma być wydane w Polsce”.
FAZ: Nawrockiego nie interesuje szybki wzrost gospodarczy
FAZ nie wspomniała już, że owe 90 proc. udziału polskiego przemysłu istnieje jedynie w deklaracjach rządu i na wszelki wypadek nikt ze strony koalicji nie chce, by wpisać tę liczbę do ustawy. Gazeta oceniła również, że na SAFE skorzystać ma 12 tys. polskich firm, co miałoby przełożyć się na przyspieszenie i tak już szybkiego wzrostu gospodarczego.
Podobne zyski, według gazety, nie interesują Karola Nawrockiego, a korespondent FAZ podaje nawet powody, którymi kierował się prezydent Polski.
To nie leży w interesie ani prezydenta, który podkreśla przy każdej okazji, że jego celem jest pozbycie się Tuska, ani opozycji, która chce po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku przejąć rządy”
— tłumaczył Locke.
„Teoria spisku”
Jak relacjonuje niemiecka gazeta, krytykując SAFE, Nawrocki posługuje się argumentami ekonomicznymi, wskazując na obciążenie budżetu odsetkami kredytu. Opozycja — pisze FAZ — ostrzega przed zagrożeniem suwerenności kraju.
Konstruuje, bez żadnych dowodów, teorię spisku”
— ocenił niemiecki dziennik.
Jako „teorii spisku” FAZ uznaje „rzekomą” ingerencję Brukseli w narodową politykę obronną i „wydanie Polski na pastwę Niemiec”.
„FAZ” wspomniał też o propozycji prezydenta i prezesa NBP „Polski SAFE 0 %” i podobnie jak rząd stwierdził brak szczegółów tego planu.
W konkluzji gazeta zwraca uwagę na wypowiedź premiera Donalda Tuska, że w przypadku weta rząd znajdzie sposób na skorzystanie z kredytu SAFE.
