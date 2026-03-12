„Dziś o 20:00 orędzie Prezydenta RP Karola Nawrockiego” - poinformował na platformie X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.
Orędzie głowy państwa będzie emitowane na antenie Telewizji wPolsce24.
Czy orędzie będzie dotyczyło decyzji prezydenta w sprawie ustawy umożliwiającej wzięcie europejskiej pożyczki SAFE? Zapewne wielu obserwatorów życia politycznego w Polsce się tego spodziewa.
Najważniejsze od lat
— słyszymy nieoficjalnie.
