Szykuje się gorący polityczny wieczór? Jest ważna zapowiedź! „Dziś o 20:00 orędzie Prezydenta RP Karola Nawrockiego”

autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Dziś o 20:00 orędzie Prezydenta RP Karola Nawrockiego” - poinformował na platformie X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Orędzie głowy państwa będzie emitowane na antenie Telewizji wPolsce24.

Czy orędzie będzie dotyczyło decyzji prezydenta w sprawie ustawy umożliwiającej wzięcie europejskiej pożyczki SAFE? Zapewne wielu obserwatorów życia politycznego w Polsce się tego spodziewa.

Najważniejsze od lat

— słyszymy nieoficjalnie.

