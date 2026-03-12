Minister energii Miłosz Motyka postanowił w programie „Onet Rano.” w oburzający sposób obrażać prezydenta Karola Nawrockiego. Pretekstem do emocjonalnego występu polityka PSL stało się to, że głowa państwa wyraża sceptycyzm wobec unijnej pożyczki SAFE.
Rządzący naciskają na prezydenta, by podpisał ustawę o europejskiej pożyczce SAFE. Motyka w histerycznym występie w programie „Onet Rano.” obrażał wręcz głowę państwa, a wszystko dlatego, że Karol Nawrocki nie jest tak bezkrytyczny wobec pożyczki SAFE jak koalicja Donalda Tuska.
On się bawi. Miał spotkanie z generałami i zastanawiam się, co im powiedział. „Panowie, jak będzie wojna to powodzenia”? Przyszli do niego ludzie z wnioskiem o podpisanie ustawy, która gwarantuje im dobry sprzęt, szybki pieniądz i modernizację, a on do nich mówi: „dobrze jest, poczekajcie”
— mówił Miłosz Motyka, po czym zaczął wprost obrażać polskiego prezydenta.
Jedyna walka, na czym się zna, to klepanie się po mordach w lesie i to jest jego jedyne doświadczenie. Jedyne, co potrafi, to to, żeby się z kimś ustawić. Kilkunastu na kilkunastu przed meczem się pokładać i permanentny uśmiech, zabawa trwa. Przepraszam, że się wkurzam trochę, ale to jest absurd
— wypalił Motyka.
Motyka dwukrotnie kandydował do Sejmu bez powodzenia
Przy tym pełnym braku szacunku dla głowy państwa wystąpieniu warto zaznaczyć, iż Karol Nawrocki został prezydentem Polski, bo tak chciało ponad 10,6 miliona Polaków, głosujących na Karola Nawrockiego w II turze wyborów prezydenckich. Z kolei Miłosz Motyka został ministrem energii w wyniku decyzji politycznej, a już dwukrotnie nie udało mu się dostać do Sejmu - w 2019 i 2023 roku.
