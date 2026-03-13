Akcja referendalna w Krakowie rozdrażniła lewicowo-liberalne środowisko. SokzBuraka i Mikołaj Wasiewicz postanowili najwyraźniej dołączyć do boju, oczywiście po stronie prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Wasiewicz - radny dzielnicy Wawer w Warszawie - wystawił negatywną opinię sklepowi, którego właściciel wspomagał zbierających podpisów - zrobił to, mimo że nigdy nie był klientem. Z kolei SokzBuraka uderzył w byłego kandydata na prezydenta Krakowa, obecnie radnego, Łukasza Gibałę. „Demokraci” po raz kolejny pokazują, że demokrację stosują, tak jak oni ją rozumieją…
Przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego (KO) złożyli w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Krakowie wniosek, podpisany przez niemal 134 tys. mieszkańców, o organizację referendum odwołującego polityka z urzędu prezydenta miasta. KBW ma 30 dni na weryfikację podpisów.
SokzBuraka uderza w Gibałę
Przez cały okres zbierania podpisów pod referendum dochodziło do bezpardonowych ataków ze lewicowo-liberalnych zwolenników Miszalskiego.
Za próbę obrony prezydenta Krakowa i jego świty zabrał się profil SokzBuraka, który we wpisie sprzed kilku dni, stwierdził, że za akcją referendalną stoi były kandydat na włodarza stolicy Małopolski, obecnie radny Krakowa Łukasz Gibała.
Wasiewicz wystawił opinię
Swoje trzy grosze dołożył również znany wielbiciel Donalda Tuska, niejaki Mikołaj Wasiewicz.
Ludzie, jaja! Radny z Warszawy - Mikołaj Wasiewicz (…) zabrał się za niszczenie przedsiębiorców zaangażowanych w zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w Krakowie. To kolejny po „Soku z Buraka” desant na nasze miasto
— napisał na portalu X redaktor Wojciech Mucha. Razem z wpisem zamieścił nagranie, na którym właściciel sklepu „Szczygieł odzież męska” pokazuje internetową ocenę, którą zostawił Wasiewicz.
Nadal ludziom Miszalskiego puszczają nerwy. Dziś mamy 12 marca 2026 roku. Mamy ocenę naszej firmy, pan Mikołaj Wasiewicz, oczywiście jedna gwiazdka: „Fatalna jakość a obsługa klienta pozostawia wiele do życzenia. Omijać to miejsce szerokim łukiem.” Oczywiście pan Mikołaj nigdy nie był w naszej firmie, ale sprawdźmy kim on jest. Radny dzielnicy Wawer, zdjęcie bardzo podobne, to na pewno ten sam pan. W wyborach samorządowych startował na radnego dzielnicy z Koalicji Obywatelskiej. Walka z inicjatywą referendalną, czyli świętem demokracji, w demokratycznym państwie, przez koalicję rządzącą, odbywa się poprzez ataki na działalności gospodarcze ludzi, którzy są zaangażowani w referendum. Gratuluję wam pomysłów, ciężko mi to nazwać
— powiedział właściciel.
Stanowski i Możdżonek pytają
Założyciel Kanału Zero postanowił zapytać Wasiewicza, czy to prawda.
Panie Mikołaju Wasiewicz, czy to prawda, że wystawia pan w google złe oceny przedsiębiorcom, którzy mają inne poglądy niż pan, mimo że nie miał pan okazji korzystać z tych usług? Mówiąc krótko - czy próbuje pan rujnować prywatne biznesy, w imię walki politycznej?
— zwrócił się do Wasiewicza Krzysztof Stanowski na portalu X.
Głos w sprawie zabrał również były reprezentant Polski w siatkówkę.
Jak on daje radę wystawiać oceny na google siedząc cały czas tam gdzie kończą się plecy Premiera?
— dopytał dosadnie Marcin Możdżonek z Konfederacji.
Pełnocmocnik wezwał Wasiewicza
W obronie Szczygła stanął pełnomocnik inicjatora referendum radca prawny Rafał Zontek. Wezwał Misiewicza do usunięcia opinii i przeprosin.
Zobaczymy jak zareaguje, jestem w bieżącym kontakcie z Maćkiem. To super człowiek, a uśmiechnięci źle mu życzą, tylko dlatego że nas poparł
— napisał na portalu X.
Wezwanie najwyraźniej przyniosło skutek, Wasiewicz usunął swoją ocenę.
