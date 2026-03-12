„Chaos, który się pojawił w ostatnim czasie, pokazuje, że duże grono polityków, ekspertów skupiona jest przede wszystkim na tej europejskiej pożyczce z rządowego SAFE i tak bardzo są skupieni, że nie bardzo słuchają argumentów prezesa Glapińskiego i to jest największy problem” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Leszek Skiba, doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego, mówiąc o projekcie „Polski SAFE0%”
Prezes NBP Adam Glapiński przekazał wczoraj, że „zwyżki cen złota sprawiły, że jego wartość w rezerwach Narodowego Banku Polskiego przekroczyły ceny zakupu o 197 mld zł, co stanowi niezrealizowany przychód banku”. Jak wskazał, niezrealizowany zysk na złocie zgromadzonym w rezerwach NBP można wykorzystać „na rzecz obronności kraju i szybkiej budowy sił zbrojnych”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Skąd środki na „Polski SAFE 0%”? Prof. Adam Glapiński wskazał źródło! „To jest w tej chwili jakieś 197 miliardów złotych”
Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Leszek Skiba, doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego.
Po pierwsze warto pamiętać, że Narodowy Bank Polski ma złoto w swoich rezerwach i to jest ta operacja, którą przeprowadził w ostatnich latach prezes Glapiński od 2023 roku. Już jest ponad 570 ton. Dodatkowo ta wartość wzrosła w ostatnich latach i to, co ujawnił ostatnio na konferencji prasowej, ta wartość złota wzrosła o 197 miliardów złotych i to ta wartość jest podstawą do kolejnej operacji, czyli złoto zyskało na wartości, ma w swoich rezerwach księgowych 197 miliardów. I teraz pytanie, czy zostaną to rezerwy księgowe na przyszłość, ale cena może się oczywiście zmienić, ale 197 miliardów to już jest całkiem spora wartość. Albo można rozpocząć, tak jak mówi pan prezes Glapiński i Narodowy Bank Polski, pewną aktywną operację na złocie
— wyjaśnił Leszek Skiba.
Dopóki nie zacznie się aktywnie tym zarządzać, tylko stoi to w rezerwach, jest niedotykane w sensie finansowym, to (…) wzrost wartości tego złota jest pewnym zapisem księgowym, ale nie staje się zyskiem. W związku z tym pytanie i myślę, że to jest jakby taka oferta prezesa Glapińskiego, czy on powinien tę operację zrobić, ale oznacza to wypłatę dużego zysku, który byłby nadzwyczajny, bo do tej pory Narodowy Bank Polski tego nie robił
— mówił doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego.
Stabilność polskiego złotego
Gość Telewizji wPolsce24 wskazał, że „to działanie na złocie byłoby działaniem nadzwyczajnym, które on uzasadnia tym, że muszą te środki pójść na bardzo ważne cele związane z polityką pieniężną”.
Bank centralny musi dbać o stabilność polskiego złotego, a niestabilność geopolityczna jest takim czynnikiem, który uzasadniałby to, żeby przycisnąć ten specjalny guzik rozpoczęcia tej specjalnej operacji. Gdyby chodziło rządowi tylko o to, żeby po prostu dostać pieniądze z Narodowego Banku Polskiego i wydać na telewizję w likwidacji, to rzeczywiście bank nie miałby podstawy do takiej operacji, bo celem NBP nie jest generowanie zysku, celem NBP nie jest przekazywanie pieniędzy za wszelką cenę do budżetu, ale dbanie o to, aby Polska była bezpieczna i by polityka pieniężna była bezpieczna
— tłumaczył Leszek Skiba.
Myślę, że ten chaos, który się pojawił w ostatnim czasie, pokazuje, że duże grono polityków, ekspertów skupiona jest przede wszystkim na tej europejskiej pożyczce z rządowego SAFE i tak bardzo są skupieni, że nie bardzo słuchają argumentów prezesa Glapińskiego i to jest największy problem
— zaznaczył.
„Jest to bezpieczne rozwiązanie”
Przedwczoraj po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim, Leszek Skiba również przedstawił szczegóły prezydenckiego projektu ustawy „Polski SAFE 0%”.
Nie ma uszczuplenia rezerw, czyli nie spadnie ilość złota i wartość rezerw walutowych nie zostanie obniżona, czyli jest to bezpieczne rozwiązanie. Bez zadłużenia się budżetu państwa, bez konieczności wzięcia pożyczki. Nie ma także odsetek, ponieważ jest to wypłata zysku NBP
— mówił podczas konferencji prasowej.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Marzena Nykiel: Tusk maniakalnie wpycha Polskę w niemiecki SLAVE 100%. Furia, z jaką reaguje na prezydencki SAFE 0%, skreśla go z funkcji premiera
— Dlaczego Polska trzyma złoto w trzech miejscach? Prezes NBP uświadamia Tuska. „Inni mówią takie głupstwa”
— Szef KPRP po spotkaniu ws. „SAFE 0%”: Tusk dostał szczegóły! „Koszty obsługi europejskiego SAFE to 180 mld zł. Rząd nie chce o tym mówić!”
Telewizja wPolsce24/tt
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755329-polski-safe-0-doradca-prezydenta-mowi-o-waznych-szczegolach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.