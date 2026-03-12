Stowarzyszenie Sędziowie RP opublikowało stanowisko ws. kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Organizacja zarekomendowała adwokata dr. Michała Skwarzyńskiego. Już jutro Sejm dokona wyboru nowych sędziów TK.
Poparcie PiS dla Skwarzyńskiego i Kotowskiego
W Trybunale występuje obecnie sześć wakatów. Wczoraj rzecznik PiS, Rafał Bochenek poinformował, że kandydatami PiS do TK są: prof. Artur Kotowski i właśnie dr Michał Skwarzyński.
Mec. Michał Skwarzyński w romowie z wPolityce.pl wyjaśniał, dlaczego zdecydował się kandydować do Trybunału Konstytucyjnego.
Koalicja Obywatelska dochodząc do władzy, postulowała, że należy odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, wybrać tam ekspertów, żeby on spełniał swoją rolę, jaką konstytucja dla niego przewiduje, jaką prawo międzynarodowe praw człowieka dla niego przewiduje. Teraz okazało się, że kandydatami w zasadniczej większości Koalicji Obywatelskiej są działacze stowarzyszeń wspierających obecny rząd i ludzie, którzy będą spolegliwi wobec obecnego rządu
— podkreślił.
Postanowiłem pokazać taką kartę „sprawdzam”
— zaznaczył.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Mec. Skwarzyński mówi „sprawdzam” rządowi ws. TK. „To nie jest tak, że ja tylko wytykam Żurkowi i Bodnarowi naruszenia”
„Najwyższe standardy”
Sędziowie RP docenili postawę oraz dorobek prawnika i poparli kandydaturę mec. Skwarzyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego.
W związku z istniejącymi obecnie wakatami w składzie Trybunału Konstytucyjnego wskazuje się na potrzebę ich możliwie niezwłocznego obsadzenia. Dla zachowania równowagi światopoglądowej oraz poszanowania zasad pluralizmu demokratycznego zasadne jest, aby wybór sędziów następował z uwzględnieniem aktualnego układu sił politycznych w Sejmie.
— napisało stowarzyszenie.
Osoby powoływane na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego powinny spełniać najwyższe standardy wiedzy prawniczej, doświadczenia zawodowego oraz postawy etycznej. W naszej ocenie kandydatem spełniającym powyższe kryteria jest adwokat dr Michał Skwarzyński
— czytamy m.in. w stanowisku stowarzyszenia Sędziowie RP.
Także Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem” wyraziło jasne zdanie ws. kandydatury mec. Skwarzyńskiego do TK.
Zarząd Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”, działając w trosce o ochronę ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawidłowe funkcjonowanie organów władzy publicznej stojących na straży Konstytucji, wyraża poparcie dla kandydatury dra Michała Skwarzyńskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Zarząd Stowarzyszenia wskazuje, że wyżej wymieniony kandydat:
posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne w dziedzinie prawa konstytucyjnego oraz prawa publicznego,
legitymuje się znaczącym dorobkiem naukowym i zawodowym, obejmującym w szczególności działalność akademicką, ekspercką oraz praktykę prawniczą,
wykazuje się konsekwentnym zaangażowaniem w ochronę konstytucyjnych praw i wolności jednostki oraz zasad państwa prawa,
posiada doświadczenie w analizie problematyki konstytucyjnej, w tym w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Trybunałem Konstytucyjnym oraz organami i trybunałami międzynarodowymi
— czytamy.
Jak wskazano, „obsada stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinna uwzględniać osoby o najwyższych kwalifikacjach prawniczych, doświadczeniu zawodowym oraz autorytecie w środowisku prawniczym, gwarantujące niezależność, bezstronność oraz najwyższy poziom merytoryczny orzecznictwa”.
W ocenie Zarządu kandydatura dra Michała Skwarzyńskiego spełnia powyższe kryteria oraz stanowi wartościowy wkład w budowę autorytetu sądownictwa konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej
— podkreślono.
