Rzecznik klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łaboda poinformowała, że Roman Giertych został nowym, dwunastym wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Izabela Leszczyna dołączyła do kolegium klubu KO.

Klub KO zmienił w czwartek swój regulamin i wybrał dodatkowego, dwunastego wiceprzewodniczącego. Został nim Roman Giertych. Był on już w tej kadencji Sejmu wiceprzewodniczącym klubu KO, jednak został z tej funkcji usunięty po tym, jak w 2024 r. nie wziął udziału w głosowaniu nad projektem ustawy ws. depenalizacji aborcji. Projekt został wówczas odrzucony.

Leszczyna wiceprzewodniczącą KO

W czerwcu ub.r., po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach na prezydenta RP, Giertych dołączył do Platformy Obywatelskiej (w wyborach parlamentarnych w 2023 r. startował z list KO jako kandydat bezpartyjny). W latach 2006-2007 jako lider Ligi Polskich Rodzin był wicepremierem oraz ministrem edukacji w rządzie z PiS i Samoobroną.

Dziś, decyzją klubu KO, do kolegium klubu dołączyła Izabela Leszczyna. Leszczyna jest jedną z wiceprzewodniczących partii Koalicja Obywatelska. Była ministrem zdrowia od grudnia 2023 r. do lipca ub.r., czyli do rekonstrukcji rządu.

