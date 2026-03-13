Rzecznik klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łaboda poinformowała, że Roman Giertych został nowym, dwunastym wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Izabela Leszczyna dołączyła do kolegium klubu KO.
Klub KO zmienił w czwartek swój regulamin i wybrał dodatkowego, dwunastego wiceprzewodniczącego. Został nim Roman Giertych. Był on już w tej kadencji Sejmu wiceprzewodniczącym klubu KO, jednak został z tej funkcji usunięty po tym, jak w 2024 r. nie wziął udziału w głosowaniu nad projektem ustawy ws. depenalizacji aborcji. Projekt został wówczas odrzucony.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sensacyjny finał głosowania ws. aborcji! Giertycha i Sługockiego dosięgnął gniew Tuska. Politycy zostali zawieszeni
Leszczyna wiceprzewodniczącą KO
W czerwcu ub.r., po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach na prezydenta RP, Giertych dołączył do Platformy Obywatelskiej (w wyborach parlamentarnych w 2023 r. startował z list KO jako kandydat bezpartyjny). W latach 2006-2007 jako lider Ligi Polskich Rodzin był wicepremierem oraz ministrem edukacji w rządzie z PiS i Samoobroną.
Dziś, decyzją klubu KO, do kolegium klubu dołączyła Izabela Leszczyna. Leszczyna jest jedną z wiceprzewodniczących partii Koalicja Obywatelska. Była ministrem zdrowia od grudnia 2023 r. do lipca ub.r., czyli do rekonstrukcji rządu.
xyz/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755317-przebaczenie-tuska-giertych-znow-wiceprzewodniczacym-klubu-ko
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.