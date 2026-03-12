Sejm zajmuje się projektem uchwały ws. TK. „Niezależnie od władzy Trybunał Konstytucyjny ma chronić obywateli przed łajdactwami władzy. Panie premierze Tusk – odwagi. Może pan powie w końcu emerytom, że nie dostaną podwyżki emerytur o 1200 zł. Może pan przyzna wreszcie tym setkom tysięcy seniorów, którzy czekają od dwóch lat na podwyżkę świadczeń, że oni tego nie dostaną” – mówił poseł PiS i były minister sprawiedliwości Marcin Warchoł w czasie debaty.
Sejm zajmuje się projektem uchwały ws. TK. Po południu rozpoczęła się debata polityków w tej sprawie. Głos zabrał m.in. poseł PiS Marcin Warchoł, który zwrócił się bezpośrednio do premiera Donalda Tuska.
Niech pan powie, że wyrok TK, który przyznaje podwyżki emerytur o 1200 zł, ma pan gdzieś, ponieważ pan stosuje prawo tak, jak je rozumie. A skoro nie rozumie pan, po co ludziom 1200 zł podwyżki, to pan tego wyroku nie opublikuje i niech im pan powie, że dokonuje pan zamachu na TK właśnie po to, żeby nie było organu, który będzie chronił Polaków przed łajdactwami pańskiej patowładzy
— podkreślił Warchoł.
„Pan potrzebuje swojego Trybunału”
Jak mówił, Donald Tusk „potrzebuje swojego Trybunału, który zaakceptuje armię migrantów, ekoharacze, gigantyczne podwyżki podatków”.
Po to jest panu zaufany Trybunał na telefon. Niech pan będzie szczery i powie wreszcie Polakom, kim pan jest i co pan robi z Polską
— zaapelował polityk.
Ja powiem Polakom za pana. Niezależnie od władzy Trybunał jest po to, żeby chronić prawa Polaków. Chronić ich budżety domowe i bezpieczeństwo. Niezależnie od pańskiej władzy TK ma chronić Polaków przed wprowadzeniem ETS 2, który złupi kieszenie Polaków. Niezależnie od władzy TK nigdy nie zgodzi się na wprowadzenie armii nielegalnych migrantów
— wyjaśnił.
Niezależnie od władzy Trybunał nie zgodzi się na uzależnienie Polski od pańskich mocodawców z Berlina. I dlatego chce pan dziś Trybunał zniszczyć i zawłaszczyć
— dodał Marcin Warchoł.
Wipler: Zablokowano publikowanie wyroków TK stosując triki
Według Przemysława Wiplera (Konfederacja), fundamentalnym problemem Trybunału nie jest to, że wybierani do niego byli politycy, bo z tym – jak zaznaczył – mieliśmy już do czynienia w przeszłości, a to, że „stosując triki prawne i niekonstytucyjne interpretacje przepisów” zablokowano publikowanie wyroków TK. Zapowiedział, że klub Konfederacji poprze wniosek PiS o odrzucenie projektu uchwały.
Sprawozdawca komisji Patryk Jaskulski (KO) podkreślił, że komisja poparła projekt uchwały. Jak zauważył, w ostatnich latach narastało wiele sporów prawnych, politycznych i instytucjonalnych wokół TK, których skutki odczuwają obywatele.
Uchwała, nad którą pracowała komisja, jest próbą nazwania problemu i wskazania drogi jego rozwiązania
— zaznaczył.
Jak dodał, komisja uznała, że Sejm powinien jasno zabrać głos w sprawie TK. Zaapelował też o niepodważanie decyzji Sejmu ws. wyboru sędziów TK.
Proszę was raz jeszcze, abyście zaakceptowali wybory, abyście też namówili prezydenta do tego, aby przyjął ślubowania od - mam nadzieję - wybranych przez Sejm nowych sędziów, po to, aby paraliż Trybunału - najważniejszego sądu konstytucyjnego - nie trwał
— zaapelował Jaskulski.
Jeśli potrzebujecie tej uchwały z jakiegoś powodu (…), czy to jest uchwała, która ma wam umożliwić jakieś kolejne bezprawne akty prawne? Już widzieliśmy w czasie waszych rządów wpisy do KRS-u na podstawie uchwały sejmowej. Może nie chodzi tylko o to, by przegłosować kilku skrajnie upolitycznionych kandydatów do TK
— mówił z kolei Paweł Szrot.
„TK nie jest miejscem dla czynnych polityków”
W podobnym tonie wypowiadał się wiceszef komisji sprawiedliwości Maciej Tomczykiewicz (KO), który podkreślił, że za czasów PiS do TK wprowadzono trzech byłych posłów tej formacji.
Trybunał Konstytucyjny nie jest miejscem dla czynnych polityków, ani dla polityków, którzy byli czynni jeszcze chwilę temu
— zauważył poseł KO.
Michał Pyrzyk (PSL) przypomniał orzeczenie TSUE z grudnia ub.r., w którym wskazano, że polski TK nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu. Wyrażając swoje poparcie dla projektu uchwały dodał, że „tylko prawidłowe obsadzenie składu osobowego TK stanowi warunek konieczny do przywrócenia jego zdolności do wykonywania zadań w sposób zgodny z zasadami demokratycznego państwa prawa”.
Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska podkreśliła, że Polacy potrzebują TK „z prawdziwego zdarzenia”, który „nie ma szybkiego łącza do żadnego z polityków, żeby ustalać z nim treści wyroków”. Zachęcała posłów do poparcia projektu „zmierzającego do przywrócenia TK należnej mu rangi”. Bo inaczej – oceniła – „będziemy mieli problem z uznaniem, czy ta instytucja jest w polskim porządku prawnym jeszcze potrzebna”.
Zdaniem Sławomira Ćwika (Centrum), dyskusja nad uchwałą ma pokazać obywatelom, dlaczego TK jest ważnym organem. Poseł zarzucił politykom PiS, że uczynili z Trybunału „polityczną wydmuszkę, która spełniała polityczne zachcianki partii rządzącej”. Wyśmiał też złożony do TK wniosek grupy posłów PiS w sprawie przepisów dotyczących procedury wyboru sędziów, a także wniosek o zabezpieczenie i czasowe wstrzymanie Sejmu od wyboru sędziów TK.
Klub parlamentarny Centrum będzie oczywiście głosował za przedmiotowym projektem uchwały
— zadeklarował.
Szef klubu Polska 2050 Paweł Śliz również zadeklarował poparcie dla projektu uchwały. W jego ocenie, obecni sędziowie TK rozpoznają wnioski PiS w tzw. trybie fast-track.
Ile obywatel czeka na rozpoznanie sprawy w TK? Miesiącami. Ile politycy PiS czekają na rozpoznanie swoich wniosków? Jak są trzy tygodnie, to jest max
— zauważył Śliz.
Żurek: Trzeba odbudować Trybunał Konstytucyjny
Trzeba odbudować Trybunał Konstytucyjny, stworzyć go z osób absolutnie niezależnych, które nie będą podatne na żadne wypływy polityczne, dla których będzie ważne tylko prawo – mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
Szef MS wyraził nadzieję, że wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokona się jeszcze w tym tygodniu. Głosowanie w sprawie wyboru sześciu sędziów TK planowane jest w Sejmie jutro.
Jednocześnie w Sejmie trwają prace nad projektem powiązanej z wyborem nowych sędziów TK uchwały ws. „sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez TK wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”. Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała przyjęcie uchwały; w Sejmie przedstawiane jest jej sprawozdanie.
Chwilę przed tym Żurek, który po południu przyjechał do Sejmu, podkreślił w rozmowie z TVN 24, że należy „przywrócić instytucje, które do tej pory nie działały”. Jak mówił, koalicja rządowa miała nadzieję na współpracę z prezydentem Karolem Nawrocki.
Widzimy po różnych wetach, także do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, że tej współpracy nie będzie
— dodał.
Szef MS podkreślił, że w takiej sytuacji, nie tylko on jest zwolennikiem, ale „wszyscy w koalicji przekonali się do tego”, że „w kwestii przywrócenia” KRS i TK „musimy realizować plan B - czyli te instytucje muszą zacząć działać.
Obywatel musi mieć sąd konstytucyjny, obywatel ma prawo złożenia skargi do Trybunału. Widzimy dzisiaj, że to nie działa
— powiedział Żurek.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Koalicja 13 grudnia wysyła do TK… byłego prezesa „Iustitii”. 13 marca Sejm ma wybrać nowych sędziów Trybunału. Wśród nich Markiewicz
— TYLKO U NAS. Mec. Skwarzyński mówi „sprawdzam” rządowi ws. TK. „To nie jest tak, że ja tylko wytykam Żurkowi i Bodnarowi naruszenia”
— Jest ostateczna decyzja PiS ws. kandydatur do Trybunału Konstytucyjnego! Rzecznik: Mają wielkie doświadczenie prawnicze
tt/tkwl/PAP/sejm.gov.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755316-warchol-w-sejmie-tusk-chce-zniszczyc-i-zawlaszczyc-tk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.